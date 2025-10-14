Μητροπολίτης Λαρίσης: Ζητούμενο η ισορροπημένη σχέση Εκκλησίας και κράτους

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος μίλησε στην Ιερατική Σύναξη της Μητροπόλεως Δημητριάδος με θέμα: «Κατά την πίστιν των Πατέρων – Α΄ Οικουμενική Σύνοδος»

Η Ιερατική Σύναξη στην Μητρόπολη Δημητριάδος με ομιλητή τον Μητροπολίτη Λαρίσης 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 14/10, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου η Α΄ Γενική Ιερατική Σύναξη της Μητροπόλεως Δημητριάδος για το τρέχον ιεραποστολικό έτος, υπό την προεδρία του Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, με θέμα: «Κατά την πίστιν των Πατέρων – Α΄ Οικουμενική Σύνοδος».

Προ της ενάρξεως των εργασιών, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος τέλεσε τον Αγιασμό για τη νέα χρονιά και στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό, παρουσιάζοντας τον επίσημο προσκεκλημένο.

Αναφερόμενος στον Μητροπολίτη Λαρίσης, σημείωσε ότι: «Χαίρομαι ιδιαιτέρως που φέτος ξεκινούμε τις ιερατικές μας συνάξεις με έναν αδελφό Ιεράρχη, έναν άνθρωπο με ξεχωριστή προσωπικότητα και σπουδαία επιστημονική κατάρτιση».

Παρουσιάζοντας συνοπτικά τη διαδρομή του κ. Ιερωνύμου, τόνισε πως «πρόκειται για έναν Ιεράρχη που έχει επιδείξει ιδιαίτερη μέριμνα για τον κλήρο και τη νεότητα, με πλούσιο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο», ενώ εξέφρασε «βαθιά ευγνωμοσύνη για τη φιλία, τη συνεργασία και το ειλικρινές πνεύμα αγάπης που μας συνδέει». Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι «στην Εκκλησία έχει πάντοτε λόγο, τεκμηριωμένο και υπεύθυνο, και η παρουσία του στις εργασίες της Ιεραρχίας κομίζει γόνιμο προβληματισμό και πνεύμα ενότητας».

Μητροπολίτης Λαρίσης: Στις Οικουμενικές Συνόδους δεν δημιουργείται πίστη, διαπιστώνεται

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τον Ποιμενάρχη της Δημητριάδος Εκκλησίας για την πρόσκληση και τη μεταξύ τους αδελφική σχέση, ανέφερε ότι: «Εγώ σέβομαι και εκτιμώ βαθύτατα τον Άγιο Δημητριάδος, όχι μόνον ως έναν εκ των παλαιοτέρων Μητροπολιτών, αλλά και λόγω της πνευματικής του καταγωγής και γραμμής. Είμαι ευγνώμων γιατί παρέλαβα τη Μητρόπολη Λαρίσης με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, όλα έτοιμα, χάρη στη δική του μέριμνα και φροντίδα».

Στη συνέχεια ανέπτυξε το θέμα της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, επισημαίνοντας την ιστορική της σημασία: «Η Εκκλησία μας είναι πάντοτε πρακτική, πορεύεται με γνώμονα την απλότητα και ό,τι διευκολύνει τους περισσότερους. Στις Οικουμενικές Συνόδους δεν δημιουργείται πίστη· διαπιστώνεται η πίστη που ήδη υπάρχει, αυτή που παρέδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους και στους Πατέρες».

Αναφερόμενος στο θεολογικό βάθος των αποφάσεων της Συνόδου, σημείωσε ότι: «Η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δεν έγινε για να επινοήσει το δόγμα, αλλά για να το διατυπώσει. Η Εκκλησία ήδη πίστευε στον Χριστό ως Υιό του Θεού – απλώς τότε το εξέφρασε επισήμως, με τρόπο που να ενώνει και να καθοδηγεί».

Οι σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας

Επεσήμανε ακόμη τη σημασία της σχέσεως Εκκλησίας και Πολιτείας, υπενθυμίζοντας ότι «ο Μέγας Κωνσταντίνος, αν και αβάπτιστος, στάθηκε με σεβασμό απέναντι στους Πατέρες της Συνόδου, θέτοντας «τα θεμέλια της ισορροπημένης σχέσης Εκκλησίας και κράτους, που παραμένει ζητούμενο και στις ημέρες μας».

Κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι «η πίστη των Πατέρων αποτελεί τον άξονα της ενότητας και της ταυτότητας της Εκκλησίας μας», καλώντας τους κληρικούς να «διαφυλάττουν με ευθύνη και ταπείνωση την παρακαταθήκη της Ορθοδοξίας».

Στο τέλος της Συνάξεως, ο κ. Ιγνάτιος ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη Λαρίσης για την εμπεριστατωμένη ομιλία και την παρουσία του, επισημαίνοντας ότι «η ορθόδοξη πίστη αποτελεί την εγγύηση ενότητας για την Εκκλησία και τον λαό του Θεού». Ευχήθηκε δε «ο Θεός να του χαρίζει υγεία, δύναμη και μακροημέρευση, ώστε να συνεχίσει να διακονεί με τον ίδιο ζήλο την Εκκλησία του Χριστού».

