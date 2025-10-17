Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίων - Στο «κόκκινο» και το κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση οι μπάρες παραμορφώθηκαν και πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας ζημιές και προσωρινό κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας προς Λαμία.

Λίγη ώρα αργότερα, νέο τροχαίο σημειώθηκε επίσης στον Κηφισό, καθώς τρία οχήματα στο ρεύμα ανόδου συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των ΚΤΕΛ, στην αριστερή λωρίδα και αυτή τη στιγμή στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Συγγρού αλλά και στην Αρδηττού καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών.