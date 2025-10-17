Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίων - Στο «κόκκινο» και το κέντρο της Αθήνας

Πού αλλού έχει κίνηση

Newsbomb

Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίων - Στο «κόκκινο» και το κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό, όταν νταλίκα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμαν, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση οι μπάρες παραμορφώθηκαν και πέρασαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας ζημιές και προσωρινό κλείσιμο της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας προς Λαμία.

Λίγη ώρα αργότερα, νέο τροχαίο σημειώθηκε επίσης στον Κηφισό, καθώς τρία οχήματα στο ρεύμα ανόδου συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένα άτομο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των ΚΤΕΛ, στην αριστερή λωρίδα και αυτή τη στιγμή στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Συγγρού αλλά και στην Αρδηττού καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών.

kinisi.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «γέφυρα» ξηράς συνέδεε Τουρκία-Ευρώπη – Η θεωρία της βυθισμένης ακτής

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή που φύλακας σώζει νεαρή πριν την χτυπήσει το τραμ

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Μπόλτον: Aντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες για χειρισμό απόρρητων πληροφοριών

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΟΚ: Ποιες άδειες ξεπαγώνουν και με ποιον τρόπο

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Ανάγκασε τον Πούτιν να διαπραγματευθεί η απειλή για πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία;

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι για ανασφάλιστα οχήματα, τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ – «Φωτιά» τα πρόστιμα

07:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό λόγω τροχαίων - Στο «κόκκινο» και το κέντρο της Αθήνας

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τριών οχημάτων - Ένας σοβαρά τραυματίας

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Δυο νεκροί σε καραμπόλα οχημάτων στις Αφίδνες - Ένας νεκρός στην Κόρινθο

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Από το Αφγανιστάν στη Νικαράγουα και τώρα στη Βενεζουέλα: Η νέα μυστική επιχείρηση της CIA με εντολή Τραμπ

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR: Για το «διπλό» στην Πόλη

06:36LIFESTYLE

Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: 7 υποθέσεις που εξιχνίασε η Αγγελική Νικολούλη

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλεγχοι για ανασφάλιστα οχήματα: «Βροχή» οι ειδοποιήσεις σε χιλιάδες ιδιοκτήτες - Τα πρόστιμα

06:32WHAT THE FACT

Μοναδική ανακάλυψη: Αρχαίες επιγραφές σε μια νεκρή γλώσσα εντόπισαν αρχαιολόγοι στην Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρώτο τηλεφώνημα του ανιψιού μετά τη δολοφονία του θείου του

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στο φως διάλογοι των δραστών - «Τι λες ρε φλώρε, θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο».

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Δυο νεκροί σε καραμπόλα οχημάτων στις Αφίδνες - Ένας νεκρός στην Κόρινθο

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή σε αρκετές περιοχές – Πού θα πέσουν «μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα»

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκα έπεσε στις μπάρες στον Κηφισό – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Πειραιά

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

12:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κρατά την πρωτιά στην πρωινή ζώνη

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

06:36LIFESTYLE

Επιστρέφει το «Φως στο Τούνελ»: 7 υποθέσεις που εξιχνίασε η Αγγελική Νικολούλη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Η σφαγή των αμνών» μετά την ευλογιά: Ολοκληρωτική καταστροφή για τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας - Αποστολή του Newsbomb

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή - ντιρεκτίβα Φιντάν για μη αναγνώριση της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου - Τι επικαλέστηκε εσφαλμένα

07:34ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

02:48ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην Αλεπού – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τριών οχημάτων - Ένας σοβαρά τραυματίας

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ, τι αποκαλύπτει η διαθήκη και πώς περιγράφει την επίθεση ο ανιψιός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ