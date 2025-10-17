Άγρια συμπλοκή μαθητών στην Κέρκυρα: «Πάμε, βάρα τον» – Δείτε βίντεο
Οι άλλοι μαθητές ζητωκραύγαζαν, ενώ, ένας δάσκαλος δέχτηκε σκούπα στο κεφάλι
Σε… ρινγκ μετετράπη προαύλιο λυκείου στην Κέρκυρα, όπου δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια, ενώ συμμαθητές τους ζητωκραύγαζαν και επευφημούσαν τις πράξεις τους, φωνάζοντας «πάμε, βάρα τον», «μπράβο, έλα» κ.ά.
Στο βίντεο του STAR, φαίνονται οι μαθητές να χτυπούν με σφοδρότητα ο ένας τον άλλον, ενώ οι συμμαθητές τους τραβούν βίντεο και φωνάζουν.
Μάλιστα, σε μία προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η ένταση, ένας καθηγητής τούς προσέγγισε και τους είπε «ξεκολλήστε», όταν ξαφνικά πετάχτηκε μία σκούπα, η οποία κατέληξε στο κεφάλι του.
