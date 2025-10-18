Τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες: Διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο το αλκοόλ στο αίμα του οδηγού

Ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στις Αφίδνες με δύο νεκρούς, είχε καταναλώσει υπερδιπλάσια ποσότητα αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο, σύμφωνα με την Τροχαία.

Ο άνδρας συνελήφθη για το τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, έπειτα από τα αποτελέσματα της αλκοομέτρησης, που έδειξε στο αίμα του διπλάσια ποσότητα αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο. Παράλληλα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι αυτός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στη μέτρηση που έγινε στον άνδρα, ο οποίος που θεωρείται υπαίτιος του δυστυχήματος στις Αφίδνες, βρέθηκε θετικός σε αλκοόλ με ποσοστό 0,54 όταν το όριο είναι 0,24.

Ενώ κινείτο προς Λαμία στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, ο οδηγός φέρεται να έκανε επικίνδυνο ελιγμό, μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι πέντε άτομα πακιστανικής υπηκοότητας.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τα οχήματα έγιναν μία άμορφη μάζα σιδηρικών. Η Πυροσβεστική μετέβη στο σημείο και ανέσυρε νεκρούς δύο από του πέντε επιβαίνοντες, ηλικίας 27 και 28 ετών. Παράλληλα, με βαριά τραύματα νοσηλεύεται ένας ακόμα 25χρονος, ο οποίος είναι διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, στο ΚΑΤ.

Όσο για τον οδηγό που ευθύνεται για το τροχαίο και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνους ελιγμούς, νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αναμένεται να παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και να απολογηθεί.

Κατάθεση αναμένεται να δώσουν οι επιζώντες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αιτίες του δυστυχήματος, καθώς στο σημείο της σύγκρουσης δεν υπάρχουν κάμερες που να έχουν καταγράψει το συμβάν.

Ο 43χρονος οδηγός του τζιπ BMW που ενεπλάκη στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα, συμμετείχε σε αγώνες αυτοκινήτου τύπου drift.

Από την αυτοψία στο σημείο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, λόγω της βροχής εκείνη την ώρα, να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου του ενός οχήματος και την είσοδο του 43χρονου στο αντίθετο ρεύμα.

Διαβάστε επίσης