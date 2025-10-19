«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

Μια Λιθουανή που μένει μόνιμα στην Ελλάδα εξέφρασε την απορία της στο TikTok

Viral έγινε ένα βίντεο που ανέβασε μια Λιθουανή, η οποία ζει στην Ελλάδα. Η Λιθουανή εντυπωσιάστηκε για το πόσο ζωντανό είναι το κέντρο της Αθήνας ένα βράδυ Κυριακής.

Το Μοναστηράκι και οι γύρω δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι από κόσμο, παρά το γεγονός ότι η Δευτέρα είναι εργάσιμη. Μάλιστα, η Λιθουανή απόρησε και ρώτησε: «Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε την Κυριακή το βράδυ; Η Κυριακή είναι πολύ περίεργη μέρα για έξοδο… Δεν δουλεύετε τη Δευτέρα;».

Το βίντεο προκάλεσε χιλιάδες σχόλια, με κάποιους Έλληνες χρήστες να συμφωνούν χιουμοριστικά: «Είμαι Ελληνίδα και απορώ κι εγώ με αυτό», ενώ άλλοι τόνισαν πως «στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο τελειώνει μόνο τα ξημερώματα της Δευτέρας».

Όπως σχολίασαν πολλοί: «Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται κανένας λόγος για να βγεις έξω».