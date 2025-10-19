Νάξος: Εντυπωσιακό ρεμέτζο του «θρυλικού» Σκοπελίτη στο λιμάνι
Το πλοίο έδεσε με ακρίβεια στο λιμάνι μετά την εντυπωσιακή φιγούρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία εντυπωσιακή φιγούρα πραγματοποίησε το Express Skopelitis προσεγγίζοντας το λιμάνι της Νάξου ερχόμενο από τις Μικρές Κυκλάδες.
Το πλοίο πραγματοποίησε μια γρήγορη αριστερόστροφη μανούβρα δύο λεπτών και στη συνέχεια έδεσε με ακρίβεια στο λιμάνι με φόντο το Κάστρο της Χώρας.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Με πληροφορίες από cyclades24.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:43 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΕΠΟ για Λανουά: «Θα αποδοθούν ευθύνες σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς»
22:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
«Γέφυρα ζωής» για 35χρονη από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα
21:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Παράσυρση πεζής γυναίκας στο Ηράκλειο
06:55 ∙ LIFESTYLE