Νάξος: Εντυπωσιακό ρεμέτζο του «θρυλικού» Σκοπελίτη στο λιμάνι

Μία εντυπωσιακή φιγούρα πραγματοποίησε το Express Skopelitis προσεγγίζοντας το λιμάνι της Νάξου ερχόμενο από τις Μικρές Κυκλάδες.

Το πλοίο πραγματοποίησε μια γρήγορη αριστερόστροφη μανούβρα δύο λεπτών και στη συνέχεια έδεσε με ακρίβεια στο λιμάνι με φόντο το Κάστρο της Χώρας.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

