Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από δομή φιλοξενίας

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ανήλικης από χώρο φιλοξενίας στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής (17/10).

Η αναλυτική ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 17/10/25, στις 19:00 η ώρα, εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη από χώρο φιλοξενίας

ανηλίκων η Σοκλέϊντα Χ., 13 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 21/10/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, σκούρα ζακέτα και αθλητικά παπούτσια.

