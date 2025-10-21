Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης από δομή φιλοξενίας
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση ανήλικης από χώρο φιλοξενίας στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής (17/10).
Στις 17/10/25, στις 19:00 η ώρα, εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη από χώρο φιλοξενίας
ανηλίκων η Σοκλέϊντα Χ., 13 ετών.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα 21/10/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Σοκλέϊντα Χ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει κόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, σκούρα ζακέτα και αθλητικά παπούτσια.
