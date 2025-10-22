Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα

Η Μαρία Καρυστιανού αποτύπωσε το όραμά της για την πολιτική και τους πολιτικούς 

Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα
Για μια ακόμη φορά η Μαρία Καρυστιανού απάντησε στην ερώτηση των ημερών σχετικά με την πιθανή εμπλοκή της στην πολιτική σκηνή και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1 τόνισε: «Ελπίζω να δημιουργηθεί ένα νέο κίνημα το οποίο να βασίζεται μόνο στον πολίτη. Εγώ στο να παρακινώ τον κόσμο και να μείνει ενεργοποιημένος, προσπαθώ, να φωνάζουμε για τα δικαιώματά μας. Οραματίζομαι μια πολιτική με άλλης ποιότητας πολιτικούς. Ονειρεύομαι πολιτικούς που θα ανακατεύεται κάπου το όνομά τους και θα παραιτούνται αμέσως».

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Ερωτώμενη για δημοσκοπήσεις που την περιλαμβάνουν ως ένα πιθανό νέο κόμμα ή αν το σκέφτεται να κάνει κάποια σχετική κίνηση είπε: «Καταρχάς να πω ότι είδα την δημοσκόπηση, για εμένα, επειδή τα βλέπω σαν πολίτης, είναι ανόμοια πράγματα, έχουν βάλει Τσίπρα Σαμαρά κι εμένα. Ανόμοια πράγματα. Οι άνθρωποι είναι στην πολιτική ζωή της χώρας, αυτό που χαρακτηρίζει εμένα, είναι η μεγάλη κοινωνική αντίδραση που υπάρχει και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό αντιλαμβάνομαι κάθε φορά που βγαίνω να μιλήσω. Θέλω μία αλλαγή ώστε να αναγεννηθεί η χώρα, στην κοινωνική αντίδραση που γίνεται συμμετέχω και εγώ».

Για το μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Σε άλλο σημείο η κ. Καρυστιανού ερωτηθείσα για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την ψήφιση της τροπολογίας και για το αν θα πήγαιναν να ξαναγράψουν τα ονόματα, απάντησε: «Είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε οι συγγενείς, θα το κάνουμε όλοι μαζί αν το αποφασίσουμε. Θα πηγαίνω στην πλατεία, ως διαμαρτυρία, αν χρειαστεί θα πάμε στην πλατεία, θα κάνουμε καθιστικές ειρηνικές διαμαρτυρίες. Ενοχλεί πολύ ο συμβολισμός της γραφής των ονομάτων, αυτό το πράγμα ενοχλούσε πρέπει να ”εξαφανιστεί” από τη μνήμη της κοινωνίας αυτό το ειδεχθές έγκλημα, πρέπει να εξαφανιστεί, αυτός είναι ο στόχος της τροπολογίας. Θέλουν να φύγει από τη μνήμη μας».

Και πρόσθεσε: «Όλος ο κόσμος που γνωρίζει θα έπρεπε να είναι στα κάγκελα γιατί αυτή είναι μία δίκη παρωδία, πηγαίνουμε σε μία δίκη μεγαλύτερη παρωδία από αυτήν των εξεταστικών. Έχουν ξεπλυθεί πλήρως και οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες οι οποίοι τρώγανε τα χρήματα μαζί με τους πολιτικούς αλλά και η ιταλική εταιρεία. Αυτοί οι 3 που είναι οι κύριοι υπαίτιοι, είναι εκτός κάδρου».

Στη συνέχεια για την επιστολή του κ. Μητσοτάκη στον κ. Ντογιάκο, είπε: «Ευθεία πολιτική παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης η επιστολή Μητσοτάκη το 2023 στον Ντογιάκο. Ως τι ζητούσε προτεραιότητα και αναβάθμιση; Ο κ. Μπακαΐμης έχει διαπράξει όλα τα αδικήματα του Π.Κ., έχει καταστρέψει το βιολογικό υλικό, δεν έπαιρνε υπόψιν του τους επιστήμονες που μιλούσαν για εύφλεκτο υλικό. Ήταν κι άλλοι πολιτικοί που κάνανε πράγματα που ο δικαστικός έκρινε ότι δεν έπρεπε να τα κάνουν. Ποιοι είναι οι 151 βουλευτές που αποφασίζουν ότι θα πάει μόνο ο κ. Τριαντόπουλος και για πλημέλλημα; Αυτά δεν έχουν καν λογική αυτά που γίνονται. Αυτά θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν, η ημερομηνία είναι στο πλαίσιο μίας fast-track δίκης, θα γίνει μία δίκη παρωδία και ”τελείωσαν τα Τέμπη’».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν ”τελείωσαν τα Τέμπη” είπε: «Ακόμη δεν τελείωσαν και πραγματικά ελπίζω ότι όταν τελειώσουν πραγματικά και σωστά και δίκαια θα πάρουμε όλοι μία μεγάλη απάντηση». Στη συνέχεια ερωτηθείσα για την παρέμβαση Δένδια είπε: «Θα ήθελα κάτι πιο έντονο».

Τέλος για όσα έγιναν στην Γαλλία με τον Σαρκοζί, είπε: «Συγκινήθηκα, είπα δείτε τι γίνεται παραδίπλα».

Καρυστιανού για πιθανό νέο κόμμα: Ανόμοια πράγματα, που έχουν βάλει Τσίπρα, Σαμαρά κι εμένα

