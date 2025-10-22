Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 67χρονος οδηγός ΙΧ έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό
Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες συνθήκες
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 67χρονο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στην ΕΟ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς στο ύψος του Μονόλοφου, έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό.
Κάτω από άγνωστες συνθήκες τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Ο 67χρονος οδηγός του ΙΧ μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα, όπως έγινε γνωστό, υπέκυψε στα τραύματά του.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη ο 18χρονος οδηγός του φορτηγού. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.
