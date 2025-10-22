Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 67χρονος οδηγός ΙΧ έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 67χρονο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) στην ΕΟ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς στο ύψος του Μονόλοφου, έπειτα από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Ο 67χρονος οδηγός του ΙΧ μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα, όπως έγινε γνωστό, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθη ο 18χρονος οδηγός του φορτηγού. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

