Φυλακές Αλικαρνασσού: Κρατούμενος κατάπιε σακουλάκια με ηρωίνη και μεθαμφεταμίνη

Ναρκωτικά στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού προσπάθησε να εισάγει κρατούμενος με τη μέθοδο της κατάποσης.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, πρόκειται για έναν 51χρονο ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για κλοπές. Ο 51χρονος είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια και επέστρεψε «φορτωμένος» στο κατάστημα κράτησης την περασμένη Τετάρτη (22/10).

Ειδικότερα φέρεται να είχε καταπιεί μια συσκευασία με 10,6 γραμμάρια ηρωίνη και πέντε συσκευασίες με συνολική ποσότητα 46,8 γραμμαρίων μεθαμφεταμίνης τις οποίες και απέβαλε με φυσικό τρόπο από τον οργανισμό του.

Ο 51χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε νέα δικογραφία σε βάρος του ενώ την προανάκριση διενεργείται από Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

