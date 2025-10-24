Πύργος: Φωτιά σε διώροφη κατοικία στο Λαμπέτι

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10) σε διώροφη κατοικία στο Λαμπέτι του Δήμου Πύργου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή λόγω των πυκνών καπνών που έγιναν γρήγορα ορατοί.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με πέντε οχήματα και δέκα πυροσβέστες. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε άλλα σημεία του σπιτιού.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καταψύκτη που βρισκόταν στο ισόγειο της κατοικίας.

Οι έντονοι μαύροι καπνοί προκάλεσαν φθορές στους τοίχους και στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς όμως να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές αλλά και ούτε να καούν άλλα αντικείμενα.

Στο σημείο βρέθηκε και το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, το οποίο διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

