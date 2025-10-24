Κρήτη: 42 μετανάστες διασώθηκαν στο Αγιοφάραγγο

Δίχως τέλος οι μεαναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μια ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρωί της Παρασκευής (24/10), υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Συνολικά εντοπίστηκαν 42 άνδρες στην περιοχή Αγιοφάραγγο, με τις δυνάμεις διάσωσης να επιχειρούν για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

*Με πληροφορίες από neakriti

