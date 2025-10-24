Κρήτη: 42 μετανάστες διασώθηκαν στο Αγιοφάραγγο
Δίχως τέλος οι «καραβιές» μεταναστών
Δίχως τέλος οι μεαναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μια ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρωί της Παρασκευής (24/10), υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Συνολικά εντοπίστηκαν 42 άνδρες στην περιοχή Αγιοφάραγγο, με τις δυνάμεις διάσωσης να επιχειρούν για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.
*Με πληροφορίες από neakriti
