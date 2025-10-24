Κρήτη: Χειροπέδες σε 18χρονο για διακίνηση μεταναστών - Μετέφερε 71 μετανάστες στη Γαύδο

Στη σύλληψη ενός 18χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Νοτίου Σουδάν, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς φέρεται να ήταν ο διακινητής που μετέφερε 71 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης στη Γαύδο με ξύλινο σκάφος.

Ο νεαρός αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως το άτομο που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους έναντι χρηματικής αμοιβής, και συνελήφθη με τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στη χώρα (άρθρο 83 του Ν.3386/2005), της διακίνησης μεταναστών (άρθρο 25 του Ν.5038/2023, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.5079/2023) και της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής (άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα).

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, που έχει αναλάβει την προανάκριση, κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του συλληφθέντα και εξετάζεται ως πιθανό μέσο επικοινωνίας με το κύκλωμα διακίνησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Γαύδου ενημερώθηκαν για την παρουσία λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή «Άσπες». Με τη συνδρομή αλιέα, η λέμβος κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι «Καραβέ» του νησιού, σύμφωνα με τη neakriti.

Στο σκάφος επέβαιναν 71 άτομα — 69 άνδρες και 2 γυναίκες — οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου. Αργότερα, οδηγήθηκαν με επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και από εκεί σε προσωρινό χώρο φύλαξης στην Αγυιά Χανίων.

