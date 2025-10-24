Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από εκδρομή

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/10) σε Λύκειο του Αλμυρού, όπου η διευθύντρια του σχολείου κατηγορείται από γονείς μαθήτριας για σχολικό εκφοβισμό και παράβαση καθήκοντος, με την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη, όταν η διευθύντρια φέρεται να παρακίνησε μαθητές να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση με σκοπό τον αποκλεισμό της μαθήτριας από την πενθήμερη σχολική εκδρομή. Ειδικότερα, φέρεται να κάλεσε την πρόεδρο του 15μελούς συμβουλίου και ακόμη ένα μέλος του μαθητικού συμβουλίου για να συντονίσουν την ενέργεια.

Στη σημερινή γενική συνέλευση των μαθητών, η πρόεδρος του 15μελούς φέρεται να ανακοίνωσε ενώπιον όλων ότι όποιος μαθητής «έχει πρόβλημα» με τη διευθύντρια δεν θα συμμετάσχει στην εκδρομή, σύμφωνα πάντα με την καθοδήγηση της διευθύντριας.

Οι γονείς της μαθήτριας υποστηρίζουν ότι η ενέργεια της διευθύντριας ήταν αντιπαιδαγωγική και παράνομη, εκθέτοντας το παιδί δημόσια σε απόρριψη και διασυρμό ενώπιον των συμμαθητών του. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι πράξεις της συνιστούν κατάφορη παραβίαση της ψυχολογικής ακεραιότητας ενός παιδιού.

Η διευθύντρια κατηγορείται για κατάχρηση υπηρεσιακής θέσης και προσβολή της προσωπικότητας της μαθήτριας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα για διερεύνηση των καταγγελιών σχετικά με ενδοσχολικό εκφοβισμό και παράβαση καθήκοντος.

Πληροφορίες από το gegonotanews αναφέρουν ότι η διευθύντρια και οι γονείς της μαθήτριας είναι γείτονες στον Αλμυρό και βρίσκονται σε προσωπική αντιδικία. Η ίδια η οικογένεια της μαθήτριας έχει καταθέσει εξώδικη έγκλιση για εξύβριση, ενώ η διευθύντρια φέρεται να έχει υποβάλει μήνυση σχετικά με διαφορές για κατοικίδιο ζώο.

«Δεν έχω ακόμη επίσημη ενημέρωση, αλλά θα πάρω θέση σίγουρα τη Δευτέρα. Αν αληθεύουν όλα αυτά, είναι απαράδεκτο να συμβαίνει. Πρόκειται για έμμεση απειλή και δεν έχουμε κάτι ανάλογο. Ανταποκρίνομαι πάντα στις ανάγκες του σχολείου, αλλά αν όλα αυτά ισχύουν, είναι σοβαρά ζητήματα που δεν μπορούν να μείνουν έτσι. Ακόμη και αν υπάρχει κάποια διαμάχη με τους γονείς και την καθηγήτρια, πρόκειται για ένα ανεξάρτητο συμβάν και δεν μπορεί να το πληρώνει ένα παιδί», ανέφερε ο δήμαρχος Αλμυρού Κυριάκου Εσερίδης στο Newsbomb.gr.

Το Newsbomb επικοινώνησε με την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας, ωστόσο, όπως ανέφερε η πρόεδρός της, Μαρία Γιαννουλή, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση προς το παρόν.

Σημειώνεται πως η πλευρά της διευθύντριας δεν έχει μέχρι στιγμής τοποθετηθεί δημόσια επί των καταγγελιών.