Ρομά έκλεψε υαλοκαθαριστήρες από ηλικιωμένο και τον πήρε στο κατόπι - Παραλίγο να πέσει στη θάλασσα

Η στιγμή που ο ηλικιωμένο κυνηγά τον δράστη

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατέγραψε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ένας άνδρας Ρομά, ντυμένος με λευκή φόρμα και καφέ γιλέκο, φαίνεται να κρατά υαλοκαθαριστήρες, πιθανότατα αφαιρεμένους νωρίτερα από όχημα.

Στο ίδιο πλάνο, ένας ηλικιωμένος άνδρας τρέχει κυριολεκτικά… γύρω από το λιμάνι για να τον πιάσει, ενώ ο άνδρας με τους υαλοκαθαριστήρες κάποια στιγμή βρίσκεται πολύ κοντά στη θάλασσα με κίνδυνο να πέσει μέσα στο λιμάνι.

Παραμένει άγνωστο πώς κατέληξε η καταδίωξη.

Το περιστατικό συνέβη έξω από το πλοίο «Παναγιά της Κοίμησης», που εκτελεί το δρομολόγιο Λιμένας Κεραμωτή – Θάσος.