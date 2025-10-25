Μεσσηνία: Νεκρός 51χρονος τουρίστας - Έχασε τις αισθήσεις του ενώ έκανε σέρφινγκ

Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις και αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έφτασε στην παραλία, με τους διασώστες να επιχειρούν ανάνηψη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Μεσσηνία: Νεκρός 51χρονος τουρίστας - Έχασε τις αισθήσεις του ενώ έκανε σέρφινγκ
Φωτ. Αρχείου
Eurokinissi
Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές ενός 51χρονου Πολωνού στη Μεσσηνία, καθώς ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) ένω έκανε kitesurfing (αεροσανίδα) στη θαλάσσια περιοχή του Ρωμανού του Δήμου Πύλου-Νέστορος, μαζί με τον γιό του.

Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις και αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έφτασε στην παραλία, με τους διασώστες να επιχειρούν ανάνηψη, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο 51χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του που μέχρι τότε απολάμβαναν τις διακοπές τους. Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία–νεκροτομή που θα διενεργηθεί, σημειώνει το messinialive.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πύλου ότι ένας 51χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Πολωνίας) έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διενέργεια αετοσανίδας στη θαλάσσια περιοχή Μπούκα Ρωμανού Μεσσηνίας.

Ο 51χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Πύλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου.

