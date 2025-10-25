Πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο υπουργείο Ανάπτυξης στη Συγγρού

Έκρηξη σημειώθηκε σε κτήριο που στεγάζεται παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού. Αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

Με κείμενο σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ανακοίνωσε την ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού μία πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα υπό το όνομα «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών για την υπεράσπιση της μνήμης του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη και της Παλαιστινιακής αντίστασης».

Στο κείμενο 1.300 λέξεων η ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με γκαζάκια που έγινε με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις.

Ταυτόχρονα, η επίθεση σημειώθηκε «στη μνήμη» του άνδρα που έχασε τη ζωή του από έκρηξη στην οδό Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους, τονίζει η ανακοίνωση της ομάδας.

Η επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2025, στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Συγγρού, έξω από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαβάστε επίσης