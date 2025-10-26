Τραγωδία με έναν νεκρό στη Λαμία, μετά από πυρκαγιά

Τραγωδία με έναν νεκρό από πυρκαγιά σημειώθηκε στη Λαμία το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το lamiareport, ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών, ο οποίος διέμενε μόνος του εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην οικία του. Οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ παράλληλα αντιμετώπισαν την πυρκαγιά που είχε επεκταθεί και προκαλούσε πρόβλημα και στις διπλανές κατοικίες λόγω των πυκνών καπνών.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ συνεργάστηκαν με την Αστυνομία για την ασφαλή απομάκρυνση των ενοίκων των γειτονικών σπιτιών, μεταξύ των οποίων και μια ηλικιωμένη γυναίκα. Η κατάσταση στο σημείο πλέον έχει αποκλιμακωθεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την τραγική φωτιά.