Τασούλας: Εγκαινίασε την έκθεση «Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος»

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά την πρώτη του επίσκεψη στο Άγιον Όρος, το 1922-1923, ο Φώτης Κόντογλου μυήθηκε στη ζωγραφική που η μοναδικότητα της οφειλόταν «στην εξαΰλωση της ύλης για χάρη του Θείου».

Newsbomb

Τασούλας: Εγκαινίασε την έκθεση «Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος»
EUROKINISSI/Αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ο Φώτης Κόντογλου με τη ζωγραφική και τα γραπτά του, προβάλλει τον πλούτο μιας ανανεωμένης ελληνικότητας και την μεταγγίζει ως τρόπο ζωής» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στον χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια της έκθεσης της Αγιορείτικης Εστίας, στη Θεσσαλονίκη, «Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος».

Όπως επισήμανε ο κ. Τασούλας, μετά την πρώτη του επίσκεψη στο Άγιον Όρος, το 1922-1923, ο Φώτης Κόντογλου μυήθηκε στη ζωγραφική που η μοναδικότητα της οφειλόταν «στην εξαΰλωση της ύλης για χάρη του Θείου».

«Ο θαυμασμός του για την βυζαντινή τέχνη που συνάντησε στις μονές και η ουσιαστική επαφή του με την υποτιμημένη, ακόμη και από τον ίδιο ως τότε, βυζαντινή αγιογραφία, τον μετέτρεψαν σε ένθερμο υποστηρικτή μιας καθαρά θεολογικής τέχνης, που για τον ίδιο αποτελούσε αποστολή και ιερουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν άλλαξε μόνο την τεχνοτροπία του, επιδιδόμενος σε έναν συνεχή διάλογο με τη βυζαντινή ζωγραφική και αξιοποιώντας τις εκφραστικές της δυνατότητες χωρίς ποτέ, εντούτοις, να χάνει το προσωπικό του ύφος ή να καταφεύγει σε μιμητισμούς, αλλά κατάφερε να στρέψει το ενδιαφέρον των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών στον ανεκμετάλλευτο ως τότε θησαυρό του ελληνικού μεσαίωνα», υπογράμμισε.

Τόνισε, τέλος, ότι «μέσα από την τέχνη και τη γραφή του, ο Φώτης Κόντογλου ανέδειξε το Άγιο Όρος ως σύμβολο ελληνικότητας, πνευματικής καθαρότητας και αισθητικής αλήθειας. Η έκθεση που με μεγάλη χαρά και συγκίνηση εγκαινιάζουμε σήμερα αναδεικνύει πόσο δημιουργικά εγκολπώθηκε ο καλλιτέχνης την πνευματική δύναμη και την αισθητική λιτότητα της βυζαντινής τέχνης και πώς τις «διερμήνευσε» ώστε να μεταγγίσει αυτές τις πολύτιμες αξίες στον σύγχρονο κόσμο».

Στην ιδιαίτερη σχέση του Φώτη Κόντογλου με την Αθωνική Πολιτεία αναφέρθηκε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Αγιορείτικης Εστίας, Στέλιος Αγγελούδης, επισημαίνοντας ότι «σε όλη τη διάρκεια του βίου του, τον ανατροφοδοτούσε σε καλλιτεχνικό και πνευματικό επίπεδο».

Πρόσθεσε ότι μετά την επίσκεψη του στο Άγιον Όρος έδωσε μάχη για την επαναφορά της βυζαντινής τεχνοτροπίας, την οποία θεωρούσε ως την πρέπουσα γραφή για τις εκκλησιαστικές εικόνες.

Τον χαιρετισμό της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους ανέγνωσε ο γέροντας Χαρίτων από τη μονή Δοχειαρίου ο οποίος, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η Αθωνική Πολιτεία υπήρξε αφορμή για να γνωρίσει και να αγαπήσει ο Φώτης Κόντογλου την παράδοση και να αγωνιστεί για τη διάσωσή της. Η επίσκεψη, συμπλήρωσε, ήταν ο πλέον σημαντικός σταθμός της καλλιτεχνικής του ζωής και σημάδεψε το έργο του. «Έλαβε αναγέννηση της πίστης, με την οποία ανέστησε την ελληνορθόδοξη ζωγραφική», υπογράμμισε.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο β' αντιπρόεδρος/αναπληρωτής πρόεδρος της Αγιορείτικης Εστίας, αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Βασίλης Γάκης και ο διευθυντής της Αγιορείτικης Εστίας Αναστάσιος Ντούρος.

Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι υφυπουργοί Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Έλενα Ράπτη και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας που εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες και απέσπασε 65.000 ευρώ - Παρίστανε τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους τραυματίστηκε

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Τασούλας: Εγκαινίασε την έκθεση «Η χώρα της καρδιάς μου. Ο Φώτης Κόντογλου στο Άγιον Όρος» στη Θεσσαλονίκη

15:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος - Ολυμπιακός 65-91: Ξεκούραστα με Λι και Νιλικίνα

15:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μισός» κόντρα στον Προμηθέα - Εκτός και οι Ναν, Ρογκαβόπουλος

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άντρες επειδή επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες

15:02LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος: Το New Yorker κατέταξε τις 10 ταινίες του

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο μέσα σε πάρκο

14:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο ακόμη προφυλακίσεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων - Οκτώ συνολικά οι κατηγορούμενοι

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Να διερευνήσει άμεσα το υπουργείο Παιδείας την καταγγελία για αποκλεισμό μαθητή με αυτισμό από τη Σημαία

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Ντακ Μπέργκαμ: «Η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών» -Τι είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες διεθνείς δυνάμεις είναι αποδεκτές για εμάς

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Μέχρι το τέλος του 2025 νέα δέσμη πρωτοβουλιών για τη στεγαστική πολιτική

14:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράφα Μπενίτεθ: «Θα δουλέψω σκληρά για να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός νοοτροπία νικητή»

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο νεκροί σε τροχαία σε Ναύπακτο και Ευρυτανία

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ», λέει ο Πεσκόφ

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πλήθος πιστών στον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της απελευθέρωσης της πόλης - Εικόνες

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Χολμς και Ερνανγκόμεθ κόντρα στον Προμηθέα

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος από την Καστοριά: «Επείγουσα ανάγκη για νέο παραγωγικό πρότυπο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο νεκροί σε τροχαία σε Ναύπακτο και Ευρυτανία

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο μέσα σε πάρκο

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ

12:56ΚΟΣΜΟΣ

«Φτερωτή Καταιγίδα»: Αυτό είναι το υπερόπλο του Πούτιν -Ταξίδεψε μετά από βολή για 15 ώρες!

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

11:07ΚΟΣΜΟΣ

«Αρκετές συλλήψεις» για τη ληστεία στο Λούβρο - Προσπάθησε να διαφύγει στην Αλγερία ο ένας

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός και δύο τραυματίες σε σφοδρό τροχαίο στην εθνική οδό Ναυπάκτου - Ιτέας

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

13:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλοι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ