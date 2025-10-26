Προσήχθη νεαρή από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - Αρνούνταν να φύγει από το κενοτάφιο

Μια νεαρή κοπέλα προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ., στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στον απόηχο του σχετικού νομοσχεδίου περί απαγόρευσης των συναθροίσεων που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Η κοπέλα αρχικά κάθισε στο κενοτάφιο του μνημείου και οι αστυνομικοί της ζήτησαν να αποχωρήσει. Αυτή το έκανε, ωστόσο μετά από λίγο επέστρεψε στο ίδιο σημείο και αρνούνταν να αποχωρήσει, και οι αστυνομικοί την προσήγαγαν.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Κυριακής αναμένεται στο σημείο, παρά την απαγόρευση, και ο Πάνος Ρούτσι, που σκοπεύει να συνεχίσει τη διαμαρτυρία του, αναφέροντας στο Newsbomb ότι ο συγκεκριμένος νόμος είναι «εκδικητικός» εναντίον του. Ο ίδιος, απηύθηνε και κάλεσμα σε κόσμο να τον υποστηρίξει στη διαμαρτυρία.