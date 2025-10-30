Επένδυση 4 εκατ. ευρώ από την «Alter Ego Media» στην εταιρεία παραγωγής «Stages Network»

Η «Alter Ego Media AE» ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της «Stages Network», στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων στον χώρο του Live Entertainment και της ενίσχυσης της παρουσίας της σε όλο το φάσμα πολιτιστικού περιεχομένου, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου.

Η εταιρεία θα καταβάλει 1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση υφιστάμενων μετοχών και θα καλύψει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3 εκατ. ευρώ, αποκτώντας το 49% της «Stages Network», με δυνατότητα απόκτησης επιπλέον 9% έως το 2027.

Η «Stages Network» δραστηριοποιείται σε θεατρικές και μουσικές παραγωγές, ζωντανές εκδηλώσεις και διαχείριση καλλιτεχνικών χώρων, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει δέκα ιστορικά θέατρα- Ήβη, Δημήτρης Χορν, Μικρό Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Πειραιώς 131, Embassy, Λαμπέτη, Ψυρρή και Θερινό Λαμπέτη- και τον σύγχρονο πολυχώρο Stage Seven, με ετήσια δυναμικότητα πάνω από 650.000 θεατές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Alter Ego Media AE», Ιωάννης Βρέντζος, τόνισε ότι η επένδυση σηματοδοτεί την επέκταση της εταιρείας στον κλάδο του Live Entertainment, «ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της μελλοντικής μας ανάπτυξης». Όπως επιπλέον ανέφερε: «η συνεργασία ενισχύει τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών εσόδων και την ανάπτυξη νέων μορφών περιεχομένου».

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής της «Stages Network» , Διονύσης Παναγιωτάκης, σημείωσε ότι η συνεργασία με την «Alter Ego Media AE» αποτελεί καθοριστικό βήμα στην πορεία της εταιρείας. «Η συνεργασία αυτή συμβάλλει στη δημιουργία ενός ζωντανού κόμβου πολιτισμού, όπου άνθρωποι, δημιουργοί και τεχνολογία συναντιούνται για να δώσουν σε κάθε ιστορία τη σκηνή που της αξίζει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η συμμετοχή της "Alter Ego Media AE" θα επιταχύνει την ανάπτυξη, θα ενισχύσει τη δημιουργικότητα και θα προσφέρει στο κοινό ακόμη πιο πλούσιες και πρωτοποριακές εμπειρίες πολιτισμού».

