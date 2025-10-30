Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό - Βλάβη σε ΙΧ στην Καλυφτάκη - Που υπάρχουν καθυστερήσεις
Χάος στους δρόμους της Αττικής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το μεσημέρι της Πέμπτης (31/10) στο Λεκανοπέδιο με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν έντονες καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα.
Σύμφωνα με την Τροχαία, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω ακινητοποιημένου ΙΧ στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, στο ύψος του κόμβου Καλυφτάκη, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο και στους γύρω δρόμους. Λίγο νωρίτερα στο ίδιο σημείο ακινητοποιήθηκε μία νταλίκα.
Αναλυτικά, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα εξής σημεία:
- Αθηνών–Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη - έξοδος)
- Αθηνών–Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών - είσοδος)
- Λεωφόρος Κηφισού (άνοδος)
- Λεωφόρος Αλεξάνδρας
- Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)
- Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)
- Λεωφόρος Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)
- Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος και κάθοδος)
- Βασιλέως Κωνσταντίνου
- Σταδίου
- Βασιλίσσης Αμαλίας
- Φιλελλήνων
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Πελίστρι, θλάση ο Καλάμπρια
17:13 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συγκλονίζει ο Σκόουλς: Σταματά το σχολιασμό για να φροντίσει τον γιο του
16:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Γεώργιος Παπαδόπουλος
15:10 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου
07:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας
14:33 ∙ ME TO N & ME TO Σ