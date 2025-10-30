Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό - Βλάβη σε ΙΧ στην Καλυφτάκη - Που υπάρχουν καθυστερήσεις

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται το μεσημέρι της Πέμπτης (31/10) στο Λεκανοπέδιο με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν έντονες καθυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία λόγω ακινητοποιημένου ΙΧ στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας με κατεύθυνση προς Αθήνα, στο ύψος του κόμβου Καλυφτάκη, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο και στους γύρω δρόμους. Λίγο νωρίτερα στο ίδιο σημείο ακινητοποιήθηκε μία νταλίκα.

Αναλυτικά, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα εξής σημεία: