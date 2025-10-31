Ξυλοδαρμός 13χρονου στο Μοσχάτο: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στο θύμα, μετά την επίθεση

«Σου ζητάω συγγνώμη εγώ και οι άλλοι για εχθές. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά», γράφει ένας από τους δράστες στον 13χρονο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ξυλοδαρμός 13χρονου στο Μοσχάτο: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στο θύμα, μετά την επίθεση
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία σειρά από μηνύματα που αντάλλαξαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ανήλικοι που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο με το θύμα τους, φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.

Σε αυτά τα μηνύματα, οι ανήλικοι δράστες, οι οποίοι είχαν σχηματίσει μια συμμορία με την ονομασία «183» που προέρχεται από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής ζητούν συγγνώμη από τον 13χρονο για τον ξυλοδαρμό και του προτείνουν «να τα βρουν από κοντά».

«Σου ζητάω συγγνώμη εγώ και οι άλλοι για εχθές. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά» ήταν το μήνυμα που έστειλε ένας από τους δράστες στον 13χρονο μαθητή.

mosxato-7.jpg
mosxato-8.jpg

Ο πατέρας του παιδιού επικοινώνησε αμέσως με την αστυνομία, η οποία οργάνωσε παγίδα για τους ανήλικους. Έτσι, στο ραντεβού που είχαν κανονίσει, ο 13χρονος δεν πήγε μόνος του, αλλά συνοδευόταν από αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη των δραστών.

«Ήταν στον σταθμό του Μοσχάτου, όπου υπάρχει ένα μικρό πάρκο δίπλα. Εκεί βρισκόταν μια παρέα παιδιών και, ύστερα από μια παρεξήγηση, ένας από αυτούς ένας από παρέα του είπε: ‘Εμένα είπες έτσι;’. Ο γιος μου απάντησε: ‘Όχι, μιλούσα με τη φίλη μου’. Ο άλλος τότε του είπε: ‘Καλά, καλά, θα τα πούμε εμείς οι δυο’, και αμέσως άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές, σε όλο το σώμα στα χέρια, στα πόδια, στο κεφάλι. Αμέσως μετά, ο 13χρονος ειδοποίησε τους γονείς του για την επίθεση που δέχτηκε. Μαζί με τη μητέρα του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν τον βίαιο ξυλοδαρμό. Την επόμενη μέρα, του έστειλαν μήνυμα γράφοντάς του: ‘Έλα να βρεθούμε, σου ζητάμε συγγνώμη’», δήλωσε ο πατέρας 13χρονου στο Newsbomb.gr.

mosxato-2.jpg
mosxato-3.jpg

Το παιδί, άγρια χτυπημένο, αλλά ευτυχώς χωρίς σοβαρά τραύματα που να απειλούν τη ζωή του, προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ που του προκάλεσε η αναίτια επίθεση από 15 άτομα. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη έξι ανηλίκων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε αναφέρονται ακόμη εννέα άτομα. Για το περιστατικό απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους γονείς των ανηλίκων.

mosxato-4.jpg
mosxato-1.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΚΟΣΜΟΣ

Απειλούμενος μικροσκοπικός πίθηκος στη βαλίτσα λαθρεμπόρου - Συγκινητικά πλάνα από τη διάσωσή του στο αεροδρόμιο της Βομβάης

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Λίγες πιθανότητες για Έσε ενόψει Άρη - Μπήκαν Ορτέγκα και Ζέλσον

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Η κατάρα των όπλων στην Κρήτη: Έριχνε μπαλωθιές και πέτυχε άνθρωπο τέσσερα χιλιόμετρα μακριά

11:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί δίνει ο δήμος Νάουσας - Η εξήγηση του δημάρχου

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

11:46ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Ο Βασιλιάς Κάρολος διώχνει τον Άντριου για να σώσει τη φήμη της βασιλικής οικογένειας

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Το ένα τρίτο της άγριας ζωής της Αφρικής έχει εξαφανιστεί - Υπό κατάρρευση θεμελιώδη οικοσυστήματα

11:41ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Μπακς κάνουν... προκοπή και χωρίς Γιάννη!

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Εξαίρεση από τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του ρωσικού πετρελαίου θα ζητήσει ο Όρμπαν - Συνάντηση με Τραμπ στις 7 Νοεμβρίου

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Άδειασαν φράγμα για τον μικρό Γκας - Κανένα ίχνος του 4χρονου που αγνοείται εδώ και ένα μήνα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

JPMorgan: Είχε ειδοποιήσει την αμερικανική κυβέρνηση για ύποπτες συναλλαγές του Έπσταϊν, ύψους 1 δισ.δολαρίων

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους πραγματικούς αγρότες τα κονδύλια που θα περισσέψουν από τους «κατά φαντασίαν»

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτική τάση στις μετοχές κατά το ξεκίνημα των συναλλαγών - Απώλεις για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γυναίκα πήγε σε καταυλισμό για να ζητήσει την τσάντα που της έκλεψαν - Συνελήφθη ο δράστης

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας ρωσικός πύραυλος οδήγησε στην έξοδο του Τραμπ από συμφωνία για τα πυρηνικά - «Χρησιμοποιείται στην Ουκρανία», ανακοίνωσε το Κίεβο

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός ΜΕΘ ο 15χρονος που είχε καταρρεύσει σε γυμναστήριο στον Άλιμο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Pro: Τμήμα Μετασκευών, η εξειδίκευση που αξίζουν οι επαγγελματίες στην Ελλάδα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέθανε το τρίχρονο κοριτσάκι που έπεσε σε πισίνα – Πάλεψε για 12 μέρες

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πέθανε το τρίχρονο κοριτσάκι που έπεσε σε πισίνα – Πάλεψε για 12 μέρες

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Η κατάρα των όπλων στην Κρήτη: Έριχνε μπαλωθιές και πέτυχε άνθρωπο τέσσερα χιλιόμετρα μακριά

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: Πώς το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» έδιωξε τον πρίγκιπα Άντριου από το παλάτι

07:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ της διπλής δολοφονίας

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Απειλούμενος μικροσκοπικός πίθηκος στη βαλίτσα λαθρεμπόρου - Συγκινητικά πλάνα από τη διάσωσή του στο αεροδρόμιο της Βομβάης

09:02ΚΟΣΜΟΣ

«Πλημμύρισε» λείψανα η έρημος της Νεβάδα - Πάνω από 300 ανθρώπινα απομεινάρια σκορπισμένα στην άμμο

07:57ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αναταραχή μετά την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Ερωτήματα για την επόμενη μέρα των εργαζομένων

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Επιμένει ο «ανοιξιάτικος» καιρός – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας ρωσικός πύραυλος οδήγησε στην έξοδο του Τραμπ από συμφωνία για τα πυρηνικά - «Χρησιμοποιείται στην Ουκρανία», ανακοίνωσε το Κίεβο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ