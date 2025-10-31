Ξυλοδαρμός 13χρονου στο Μοσχάτο: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στο θύμα, μετά την επίθεση

Μία σειρά από μηνύματα που αντάλλαξαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ανήλικοι που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο με το θύμα τους, φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.

Σε αυτά τα μηνύματα, οι ανήλικοι δράστες, οι οποίοι είχαν σχηματίσει μια συμμορία με την ονομασία «183» που προέρχεται από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής ζητούν συγγνώμη από τον 13χρονο για τον ξυλοδαρμό και του προτείνουν «να τα βρουν από κοντά».

«Σου ζητάω συγγνώμη εγώ και οι άλλοι για εχθές. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά» ήταν το μήνυμα που έστειλε ένας από τους δράστες στον 13χρονο μαθητή.

Ο πατέρας του παιδιού επικοινώνησε αμέσως με την αστυνομία, η οποία οργάνωσε παγίδα για τους ανήλικους. Έτσι, στο ραντεβού που είχαν κανονίσει, ο 13χρονος δεν πήγε μόνος του, αλλά συνοδευόταν από αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη των δραστών.

«Ήταν στον σταθμό του Μοσχάτου, όπου υπάρχει ένα μικρό πάρκο δίπλα. Εκεί βρισκόταν μια παρέα παιδιών και, ύστερα από μια παρεξήγηση, ένας από αυτούς ένας από παρέα του είπε: ‘Εμένα είπες έτσι;’. Ο γιος μου απάντησε: ‘Όχι, μιλούσα με τη φίλη μου’. Ο άλλος τότε του είπε: ‘Καλά, καλά, θα τα πούμε εμείς οι δυο’, και αμέσως άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές, σε όλο το σώμα στα χέρια, στα πόδια, στο κεφάλι. Αμέσως μετά, ο 13χρονος ειδοποίησε τους γονείς του για την επίθεση που δέχτηκε. Μαζί με τη μητέρα του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν τον βίαιο ξυλοδαρμό. Την επόμενη μέρα, του έστειλαν μήνυμα γράφοντάς του: ‘Έλα να βρεθούμε, σου ζητάμε συγγνώμη’», δήλωσε ο πατέρας 13χρονου στο Newsbomb.gr.

Το παιδί, άγρια χτυπημένο, αλλά ευτυχώς χωρίς σοβαρά τραύματα που να απειλούν τη ζωή του, προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ που του προκάλεσε η αναίτια επίθεση από 15 άτομα. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη έξι ανηλίκων, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε αναφέρονται ακόμη εννέα άτομα. Για το περιστατικό απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους γονείς των ανηλίκων.

