Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

Νύχτα πόνου και οργής αναμένεται να είναι η αποψινή στο χωριό Βορίζια όπου το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε ένοπλο περιστατικό μεταξύ δύο οικογενειών που είχε ως αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους και τέσσερα ακόμη να τραυματιστούν.

Το χωριό κατακλύστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις το πρωί του Σαββάτου μετά τη «βροχή» πυροβολισμών που έπεσε μεταξύ των μελών των δύο οικογενειών που είχαν παλιά έχθρα μεταξύ τους χωρίς ωστόσο να είχε σημειωθεί ποτέ κάποιο ένοπλο περιστατικό μέχρι σήμερα.

Αιτία που άναψε ξανά το φυτίλι της έχθρας μεταξύ των δύο οικογενειών όπως φαίνεται στάθηκε ένα σπίτι καθώς θεωρήθηκε ως παραβίαση της μεταξύ τους «συμφωνίας» και οδήγησε στο μακελειό.

Από το μακελειό, υπάρχουν επίσης και τουλάχιστον 4 τραυματίες, σύμφωνα με την επίσημη ανακοινωση της ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για δυο γυναίκες και δύο άνδρες. Οι τελευταίοι, όπως ανακοινώθηκε νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Φόβοι ότι «τώρα αρχίζουν όλα»

Το ασύλληπτο αιματοκύλισμα στα Βορίζια είχε ως αποτέλεσμα να μεταβούν εκτάκτως στο νησί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), υποστράτηγος Φώτης Ντουϊτση, καθώς επίσης και κλιμάκιο της ΕΚΑΜ που συμμετέχει στην αποστολή με σκοπό να εγκατασταθεί μόνιμα στο χωριό, όπου ήδη βρίσκονται μονάδες των ΤΑΕ Κρήτης και ΟΠΚΕ, προκειμένου να μη συνεχιστεί ο «πόλεμος» και να διατηρήσουν την τάξη στην περιοχή, επεμβαίνοντας άμεσα όπου χρειαστεί.

Μόλις οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. προσγειώθηκαν στο νησί πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για την αποτίμηση της κατάστασης αλλά και τις επόμενες κινήσεις.

Όπως τονίστηκε στην σύσκεψη το ζητούμενο είναι η διαχείριση της επόμενης ημέρας σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περιοχή, όπου οι φόβοι για νέες εντάσεις παραμένουν έντονοι καθώς κάποιοι εκτιμούν πως η ένταση δεν αναμένεται να καταλαγιάσει με τις κηδείες των δύο νεκρών, αλλά αντίθετα «τώρα αρχίζουν όλα».

Στην ΕΛ.ΑΣ. εξετάζονται όλα τα σενάρια και επιχειρείται η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλάνου, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι η υπόθεση θα έχει μακρά συνέχεια.

Βάφτιση για τα παιδιά του 39χρονου μετά το μακελειό - Την Κυριακή η κηδεία του

Το χωριό έχει βυθιστεί στο πένθος από το αιματηρό περιστατικό που στοίχισε τη ζωή σε έναν 39χρονο πατέρα πέντε παιδιών και σε μία 57χρονη γυναίκα από τα Χανιά.

Την ίδια στιγμή η οικογένεια των θυμάτων πυο εξακολοθούν να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ προσπαθούν να σταθούν όρθιες μέσα στην απόγνωση.

Η σύζυγος του 39χρονου, βυθισμένη στον πόνο, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ακόμη τραγικό καθήκον. Τα τρία μικρότερα παιδιά του ζευγαριού ήταν αβάπτιστα, γεγονός που, σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, δεν επιτρέπει την τέλεση της κηδείας του γονέα πριν πραγματοποιηθούν οι βαπτίσεις.

Έτσι, μέσα σε ένα βαρύ κλίμα θρήνου, το απόγευμα του Σαββάτου τελέστηκαν εσπευσμένα οι βαπτίσεις των τριών παιδιών σε γειτονικό χωριό, ώστε να μπορέσει να γίνει την Κυριακή η κηδεία του 39χρονου.

Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστο το πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία της 57χρονης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιστρέψει στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της από τα Χανιά, όπου ζει και εργάζεται.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο χωριό- «Φανούρη μου, σε φάγανε», φώναζε η αδερφή του 39χρονου

Η αδερφή ενός εκ των θυμάτων του μακελειού, 39χρονου, ξέσπασε σε κραυγές πόνου και απόγνωσης, έξω από το σπίτι του.

Η αδελφή του εκλιπόντα σε κατάσταση σοκ και μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του αδερφού της από τις σφαίρες της αιματηρής και άγριας συμπλοκής ξέσπασε σε κραυγές φωνάζωντας:

«Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε τα μπ@@@@@α! Σε εκτελέσανε τα μαϊμούνια! Πού είσαι αδερφέ μου να μου μιλήσεις; Δεν μπορώ! Πονώ!».

Μαζί της ήταν και η γυναίκα του θύματος.

Δείτε το συγκλνιστικό βίντεο:

