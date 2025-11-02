Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ - Zημιές σε αυτοκίνητα

Επίθεση με μολότοφ από μικρή ομάδα δέχτηκαν το βράδυ του Σαββάτου αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, μετά τη λήξη της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο.

Σύμφωνα με το thestival, περίπου 100 άτομα πέταξαν περισσότερες από 60 μολότοφ στη συμβολή των οδών ΕΘνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου κι έβαλαν φωτιά στο δασύλλιο μέσα στο Τελόγλειο.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πέντε αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές. Δεν έγινε κάποια προσαγωγή.

Νωρίτερα σήμερα επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκε διμοιρία των ΜΑΤ στα Εξάρχεια στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη 01:00, όταν μια ομάδα περίπου 20 ατόμων πέταξε βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Δεν υπάρχουν τραυματίες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές.