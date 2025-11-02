Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ
Μια ομάδα περίπου 20 ατόμων πέταξε βόμβες μολότοφ
Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου διμοιρία των ΜΑΤ στα Εξάρχεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη 01:00, όταν μια ομάδα περίπου 20 ατόμων πέταξε βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Δεν υπάρχουν τραυματίες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές.
