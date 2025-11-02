Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ

Μια ομάδα περίπου 20 ατόμων πέταξε βόμβες μολότοφ

Κατερίνα Ρίστα

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επίθεση με βόμβες μολότοφ δέχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου διμοιρία των ΜΑΤ στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη 01:00, όταν μια ομάδα περίπου 20 ατόμων πέταξε βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Δεν υπάρχουν τραυματίες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δέκα τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε τρένο

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ - Zημιές σε αυτοκίνητα

01:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης για τις δολοφονίες χριστιανών

01:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ

00:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου στα Καλάβρυτα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

23:26ΥΓΕΙΑ

Οι καύσωνες συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δένδιας συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση για την 250ή επέτειο των πεζοναυτών

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Αιματηρό επεισόδιο πριν από το ντέρμπι: Πυροβολισμοί μεταξύ οπαδών της Μπεσίκτας

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση από τη δεξίωση στην Αθήνα - «Να ανεβάσουμε τη σχέση μας σε νέα ύψη»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Σεβασμός στα θύματα και στις οικογένειές τους» - Φεύγουν από τα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

22:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αλ Σάρα θα συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Η Συρία θα ενταχθεί στη Συμμαχία των ΗΠΑ κατά του ISIS

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βαπτίστηκαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν να τον κηδέψουν

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

00:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μία έκρηξη πυροδότησε το μακελειό – Το σπίτι που... «άναψε» το φυτίλι της βεντέτας

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Ατυχές περιστατικό και μεμονωμένη στιγμή», λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

02:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δέκα τραυματίες από την τρομοκρατική επίθεση σε τρένο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Ουρανία Μιχαλολιάκου: Χρυσαυγίτες θυσιαστείτε για το κόμμα

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Aπολογήθηκε στον κόσμο ο Μπενίτεθ μετά τις αποδοκιμασίες (pics)

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι - Σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ