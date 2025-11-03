Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

Η Υπερπανσέληνος του Οκτωβρίου θα είναι ορατή για σχεδόν τρεις ημέρες

Αντίστροφη μέτρηση για την μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνο του 2025. Η πανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι Υπερπανσέληνος και θα είναι ορατή στον ουρανό για σχεδόν τρεις ημέρες.

Το «φεγγάρι του κάστορα» (Beaver Moon), όπως είναι η ονομασία της, θα εμφανιστεί στις 5 Νοεμβρίου.

Το «φεγγάρι του κάστορα» πήρε το όνομά του από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με την εποχή που οι κάστορες προετοιμάζονταν για τον χειμώνα. Οι κάστορες την εποχή αυτή αρχίζουν να καταφεύγουν στα καταφύγιά τους, έχοντας αποθηκεύσει επαρκή αποθέματα τροφής για τον μακρύ χειμώνα που έρχεται. Μάλιστα στη Βόρεια Αμερική κατά την διάρκεια του εμπορίου γούνας ήταν η εποχή που παγίδευαν τους κάστορες για τα παχιά, χειμερινά δέρματά τους.

Η Υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι επίσης η μεγαλύτερη της χρονιάς. Η Σελήνη θα βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο της από τη Γη, σε απόσταση περίπου 356.980 χιλιομέτρων.

Όπως αναφέρει το Natural History Museum, στην Υπερπανσέληνο το φεγγάρι φαίνεται μεγαλύτερο κατά περίπου 14% από ένα τυπικό φεγγάρι και λάμπει περίπου 30% πιο φωτεινά.

Επειδή η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κυκλική αλλά ελλειπτική, σημαίνει ότι μερικές φορές κατά τη διάρκεια της τροχιάς της βρίσκεται λίγο πιο μακριά, σε ένα σημείο που ονομάζεται απόγειο, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που ονομάζεται μικρο-σελήνη, ενώ όταν βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο, που ονομάζεται περίγειο, δημιουργεί μια υπερ-σελήνη.

Η ανατολή της σελήνης συμπίπτει επίσης με την κορύφωση της βροχής διαττόντων αστέρων των νότιων Ταυρίδων, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να δείτε διάττοντες αστέρες ενώ απολαμβάνετε το υπερφεγγάρι.

