Φωτιά στο κτίριο της Πυροσβεστικής στο Μέτσοβο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (04/11) στο κτίριο όπου στεγάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Μέτσοβο.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr η φωτιά προκλήθηκε από το τζάκι που είχε ανάψει στο κτίριο και παρά την άμεση παρέμβαση προκάλεσε ζημιές στο ταβάνι και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Σίγουρα δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο περιστατικό καθώς τα οχήματα της Πυροσβεστικής κλήθηκαν στην περίπτωση αυτή να σβήσουν το… σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μεταβαίνει από τα Ιωάννινα στο Μέτσοβο προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος των ζημιών και να προβεί στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας.

