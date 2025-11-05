Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Αναδρομικά σε πάνω από 405.000 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος: "Γκάζι" στο σχέδιο διάσωσης των ΕΛΤΑ

Τα Νέα: Ιδιωτικά συμφέροντα πίσω από τα λουκέτα

Η Καθημερινή: Παραμένει η ένταση παρά την παραίτηση στη ΕΛΤΑ

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταθέτει σήμερα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αυγενάκης

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Νοεμβρίου

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το «διπλό» στο Βελιγράδι κόντρα στον… εαυτό του

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τα μεγαλειώδη σχέδια για το Voice, ο τελικός, το ριάλιτι που αναζητείται και η νέα σειρά

06:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπουρνάζι: Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό μαγαζί

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ξεκινά σήμερα η 48ωρη απεργία - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Δεύτερη ακριβότερη πόλη στην Ευρώπη η Αθήνα στις αγορές - Στα «ύψη» οι τιμές και στη Θεσσαλονίκη

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Οι σαστάδες της Κρήτης: Οι «αόρατοι μεσολαβητές» που σταματούν τις βεντέτες

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς η «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα θα ανακατέψει τη... «θάλασσα» της Κεντροαριστεράς

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Η σιωπηλή σφαγή των Χριστιανών και η «αφωνία» της Διεθνούς Κοινότητας – Η ηχηρή παρέμβαση Τραμπ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Από τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις - Οι ημερομηνίες πληρωμής

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο αναβαθμισμένος πύραυλος Tayfun που εκτόξευσε η Τουρκία: Το βεληνεκές του φτάνει στην Αθήνα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΤΑ: Το παρασκήνιο της παραίτησης Σκλήκα, η δυσαρέσκεια Μητσοτάκη και η απόφαση για τα 204 λουκέτα που δεν αλλάζει

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου - «Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα και πότε θα σταματήσουν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλλαγή στη Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι εκλέγεται δήμαρχος παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας Μελίσσα: 43 νεκροί στην Αϊτή – Τουλάχιστον 76 στην Καραϊβική

