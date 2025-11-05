Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Αναδρομικά σε πάνω από 405.000 συνταξιούχους
Ελεύθερος Τύπος: "Γκάζι" στο σχέδιο διάσωσης των ΕΛΤΑ
Τα Νέα: Ιδιωτικά συμφέροντα πίσω από τα λουκέτα
Η Καθημερινή: Παραμένει η ένταση παρά την παραίτηση στη ΕΛΤΑ
07:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Καταθέτει σήμερα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αυγενάκης
07:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
06:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ταξί: Ξεκινά σήμερα η 48ωρη απεργία - Τι ζητά το ΣΑΤΑ
05:16 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου
01:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο
21:30 ∙ LIFESTYLE
Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»
12:26 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»
18:41 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
