Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Νοεμβρίου

Απογευματινή: Αναδρομικά σε πάνω από 405.000 συνταξιούχους

Ελεύθερος Τύπος: "Γκάζι" στο σχέδιο διάσωσης των ΕΛΤΑ

Τα Νέα: Ιδιωτικά συμφέροντα πίσω από τα λουκέτα

Η Καθημερινή: Παραμένει η ένταση παρά την παραίτηση στη ΕΛΤΑ

