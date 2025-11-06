Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Νοεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Η "καρδιά" της παγκόσμιας ενέργειας χτυπά στην Αθήνα

Ελεύθερος Τύπος: Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατ. ιδιοκτήτες

Τα Νέα: "Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές"

Η Καθημερινή: Επενδύσεις από το κρατικό ταμείο των ΗΠΑ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου

