Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Νοεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Η "καρδιά" της παγκόσμιας ενέργειας χτυπά στην Αθήνα

Ελεύθερος Τύπος: Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατ. ιδιοκτήτες

Τα Νέα: "Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές"

Η Καθημερινή: Επενδύσεις από το κρατικό ταμείο των ΗΠΑ

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Παγκράτι με τραυματισμό οδηγού - Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Λάνθιμος: Η «Bugonia» του κάνει σήμερα πρεμιέρα στους κινηματογράφους με 7 ακόμα ταινίες

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σταρ τoυ Tik Tok και πρώην φύλακας του Μουσείου Πομπιντού ο βασικός ύποπτος για τη ληστεία - Τα viral βίντεο που ανέβαζε

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Πυροσβέστες έσωσαν γατάκι που είχε παγιδευτεί σε κινητήρα αυτοκινήτου

07:29LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ: Γυμνή στην παραλία για τα 30ά γενέθλιά της - Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στα καλλιστεία Mις Υφήλιος: Διοργανωτής αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό - «Είμαστε στον 21ο αιώνα, δεν είμαι κούκλα που με βάφουν»

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων το 2026

07:14ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

06:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 7 λόγοι που ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε την «Ιθάκη» - Όλα όσα γνωρίζουμε για το βιβλίο

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε ευρωπαϊκές «μάχες» ζωτικής σημασίας

06:32LIFESTYLE

Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερο γάλα λόγω ευλογιάς στα τυροκομεία - «Θα φτάσει 20 ευρώ η φέτα»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μαθήματα από τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: Οι προοπτικές για μουσουλμάνους, Εβραίους και αριστερούς

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη - Τέσσερις πουργοί του Τραμπ και 23 Ευρωπαίοι στην Αθήνα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Ράφτη: Σοβάς έπεσε σε κεφάλια μαθητών - «Είχε γίνει έλεγχος από τον ΟΑΣΠ», λέει η αντιδήμαρχος στο Newsbomb

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι μέτρα θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά της οπλοκατοχής - Μόνιμη δύναμη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη

10:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό ξεκίνημα χειμώνα σε Ευρώπη και Ελλάδα λόγω σπάνιας πρώιμης στρατοσφαιρικής θέρμανσης

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτείται ο εβραϊκής καταγωγής αρχηγός της πυροσβεστικής στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή Μαμντανί

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονικό στα Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή – Το βίντεο που αποκαλύπτει την ομάδα υποστήριξης στον Φ. Καργακη

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Περιορίζονται σταδιακά οι βροχές – Οι περιοχές που την Κυριακή «θα πέσει πολύ νερό»

07:29LIFESTYLE

Κένταλ Τζένερ: Γυμνή στην παραλία για τα 30ά γενέθλιά της - Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες

14:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγαλμένο από παλιούς Νοέμβριους το επόμενο Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Είπαν ότι οι σεισμοί δεν θα μπορούσαν να συμβούν εδώ - Έκαναν λάθος: Γιατί σεισμικά ασφαλείς περιοχές «ξυπνούν» ξαφνικά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Σταρ τoυ Tik Tok και πρώην φύλακας του Μουσείου Πομπιντού ο βασικός ύποπτος για τη ληστεία - Τα viral βίντεο που ανέβαζε

23:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα επιδείνωση - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία και ποιες περιοχές θα επηρεάσει

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί - Τι είπαν στις απολογίες τους τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρία μαθήματα από τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: Οι προοπτικές για μουσουλμάνους, Εβραίους και αριστερούς

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες - Τι αλλάζει στον φόρο ακινήτων το 2026

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαροπούλου «εκ βαθέων»: Δέχθηκα επιθέσεις για τα μαλλιά, το ντύσιμο, ακόμα και για τη γάτα μου

11:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η ευρωπαϊκή οδηγία που υποχρεώνει για παροχή υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στα καλλιστεία Mις Υφήλιος: Διοργανωτής αποκάλεσε «χαζή» τη Μις Μεξικό - «Είμαστε στον 21ο αιώνα, δεν είμαι κούκλα που με βάφουν»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Παίρνει θέση ο στρατός στην μάχη με τις... αρκούδες - Περισσότερες από 100 επιθέσεις και 12 νεκροί

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο πατέρας που άφησε τη δίχρονη κόρη του να πεθάνει από τη ζέστη στο αυτοκίνητο επειδή έπαιζε βιντεοπαιχνίδια

