Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 6 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Η "καρδιά" της παγκόσμιας ενέργειας χτυπά στην Αθήνα
Ελεύθερος Τύπος: Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ για 2 εκατ. ιδιοκτήτες
Τα Νέα: "Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές"
Η Καθημερινή: Επενδύσεις από το κρατικό ταμείο των ΗΠΑ
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
06:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε ευρωπαϊκές «μάχες» ζωτικής σημασίας
06:32 ∙ LIFESTYLE
Τρεις λαμπερές πρωταγωνίστριες που γνωρίζουμε καλύτερα τη φετινή σεζόν
06:28 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λιγότερο γάλα λόγω ευλογιάς στα τυροκομεία - «Θα φτάσει 20 ευρώ η φέτα»
12:26 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:34 ∙ WHAT THE FACT
