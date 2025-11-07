Kυρανάκης: «Ουδέποτε το τρένο στη Σίνδο εισήλθε στην αντίθετη γραμμή» - Το βίντεο με την πορεία του

«Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών

Newsbomb

Kυρανάκης: «Ουδέποτε το τρένο στη Σίνδο εισήλθε στην αντίθετη γραμμή» - Το βίντεο με την πορεία του
Βίντεο με την πορεία της αμαξοστοιχίας 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), της 5ης Νοεμβρίου, δημοσίευσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας «ορίστε η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή. Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης».

Και συνεχίζει η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών «Όταν μια διαδρομή χαράσσεται με τηλεδιοίκηση αυτομάτως ενεργοποιούνται τα φωτοσήματα (φανάρια) και δεν μπορεί να μπει κανένα άλλο τρένο στην ίδια γραμμή.

Στη Σίνδο έχουμε 4 γραμμές, 2 ανόδου και 2 καθόδου και όπως φαίνεται και στο video, η προγραμματισμένη οπισθοπορία έγινε για να μπορέσουν να αποβιβαστούν επιβάτες στην αποβάθρα του προαστιακού σταθμού.

Η συνολική απόσταση μεταξύ των δυο «κλειδιών» του σταθμού είναι περίπου 800 μέτρα.

Κακώς δεν εξηγήθηκε ο λόγος αλλαγής χάραξης σε όλους τους επιβάτες του τρένου.

Καταλαβαίνω απόλυτα τη δυσπιστία, όμως είναι σημαντικό ότι πλέον με νέα ψηφιακά συστήματα, τόσο ο έλεγχος όσο και η διερεύνηση περιστατικών αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναβαθμίζεται το επίπεδο ασφάλειας του σιδηροδρόμου».

