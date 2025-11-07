Ο Μικ Τζάγκερ στην Κνωσό: «Κάπου στη Μεσόγειο, αλλά πού;»

Ο γερόλυκος του ροκ, Μικ Τζάγκερ, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα social media φωτογραφίες από την επίσκεψη του στην Κρήτη.

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Τζάγκερ επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, όπου φωτογραφήθηκε σε διάφορα σημεία του μνημείου. Τις εικόνες αυτές μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;», προκαλώντας το ενδιαφέρον των ακολούθων του.

https://www.instagram.com/p/DQup2HCl75x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones βρέθηκε και στα Χανιά, όπου έμεινε τρεις μέρες στην πόλη και επισκέφτηκε, μεταξύ άλλων, την Αρχαία Ελεύθερνα, ενώ βρέθηκε και στην ανασκαφή στον λόφο Καστέλι.

To zarpanews.gr συνάντησε τον Τζάγκερ στο Ενετικό Λιμάνι, στην οδό Θεοτοκοπούλου, κατά την αναχώρησή του από τα Χανιά, με τον 82χρονο σταρ της μουσικής να δηλώνει ότι τα βρήκε όλα ενδιαφέροντα και φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ερωτώμενος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στο Ροζ Δείπνο που έγινε στο Βρετανικό Μουσείο προκαλώντας αντιδράσεις, ο Μικ Τζάγκερ απάντησε με το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ, «Είναι ακόμα εκεί». Όταν του ζητήθηκε να εκφράσει την γνώμη του για το εάν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, ο ίδιος απάντησε «δεν έχω γνώμη».

