Βορίζια: «Μόνο με έναν τρόπο θα τελειώσει η βεντέτα», λέει ο παππούς Φραγκιαδάκης

Στο Ηράκλειο, τα Βορίζια παραμένουν καθηλωμένα από την αιματοχυσία που σημειώθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου. Οι δρόμοι είναι άδειοι και η αγωνία κυριαρχεί, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις συλλήψεις και τις έρευνες, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση και την τιμωρία όλων των υπευθύνων για την τραγωδία που συγκλόνισε το χωριό.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας