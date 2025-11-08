Ηγουμενίτσα: Οι γονείς δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο τη Δευτέρα μετά την πτώση σοβάδων

Ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού σχολείου, σε έκτακτη γενική συνέλευση, αποφάσισε οι μαθητές να μην προσέλθουν στο Σχολείο για μάθημα τη Δευτέρα

Ηγουμενίτσα: Οι γονείς δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο τη Δευτέρα μετά την πτώση σοβάδων
Αναστάτωση προκάλεσε η πτώση σοβάδων που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, σε αίθουσα του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Μάλιστα, μόλις την περασμένη Τρίτη είχαν γίνει αναφορές για παρόμοιο περιστατικό με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις συνθήκες στις οποίες καλούνται να διδάξουν οι ίδιοι αλλά και να φοιτήσουν τα παιδιά.

Όπως αναφέρει το thespro, o Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού σχολείου της Ηγουμενίτσας, σε έκτακτη γενική συνέλευση, αποφάσισε οι μαθητές να μην προσέλθουν στο Σχολείο για μάθημα τη Δευτέρα, ωστόσο οι γονείς να παρευρεθούν στο Σχολείο το πρωί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί.

Επιπλέον, αντιπροσωπεία γονέων θα μεταβεί στον Δήμαρχο, ώστε και εκείνος να συμβάλει στην άμεση επίλυση του σοβαρού προβλήματος που έχει ανακύψει.

