Δημήτρης Παπαστεργίου: «Μission impossible» για τον υπουργό - Γιατί τα «βρήκε σκούρα»

Ένα διαφορετικό πρόσωπο έδειξε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος μοιράστηκε μία βασική δυσκολία που αντιμετώπισε το σαββατοκύριακο, με τη σύζυγό του να απουσιάζει.

Ο άνθρωπος, που ενορχηστρώνει την ψηφιακή μετάβαση και εκσυγχρονισμό της Ελλάδας, τα βρήκε σκούρα από μία απλή καθημερινή για τη νοικοκυρά δουλειά, από ένα «μηχάνημα του διαβόλου» όπως το χαρακτήρισε.

Το πλυντήριο πιάτων... Γιατί τον δυσκόλεψε; Επειδή έχει πολλά κουμπιά και προγράμματα.

Στην ανάρτησή του με αρκετά χιουμοριστική διάθεση, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναγνωρίζει ότι το νοικοκυριό σε ένα σπίτι δεν κρατιέται εύκολα, απευθυνοντας έκκληση στη σύζυγό του να επιστρέψει νωρίτερα.

Και η σύζυγός του απάντησε...βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, να δει την κουζίνα όπως την άφησε.

Η επική ανάρτηση του Δ. Παπαστεργίου και η απάντηση της συζύγου

«Δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το δύσκολο, ούτε τα δίκτυα και οι υπερυπολογιστές. Το δύσκολο είναι αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη!

Η Σούλα αυτό το ΣΚ λείπει, οπότε για πρώτη φορά στα χρονικά, έμεινα μόνος με τα παιδιά στο σπίτι! Νταξ, στα βασικά τα πήγα καλά. Να μαζέψω κρεβάτια, να βρω τα πεταμένα ρούχα των αγοριών, ακόμη και το να κάνω το "mission impossible", να ανακαλύψω τη δεύτερη κάλτσα κάθε ζευγαριού, που μπορούσε να ήταν οπουδήποτε!

Είδαμε και την πρώτη Χριστουγεννιάτικη ταινία της σεζόν!!! Κομπλέ! Δεν χρειάστηκε να μαγειρέψω γιατί τα ταπεράκια στο ψυγείο έκαναν δουλίτσα, όμως η επιρροή του Master Chef στην Ελληνική οικογένεια ήταν σαφής, όταν χθες το πρωί αντίκρισα αυτή την εικόνα στην κουζίνα (ναι υπάρχει τηγάνι στο πάτωμα!). Και έτσι μπήκε επιτακτικά το ζήτημα του πλυντηρίου πιάτων. Σοκ. Πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα; Γιατί έχουν τόσα προγράμματα; Γιατί δεν έχουν μόνον ένα κουμπί που θα γράφει "Πλύσιμο" ή ακόμη καλύτερα "Δημήτρη, πάτα εδώ". Δηλαδή γιατί ο μακαρίτης ο Jobs έβαλε μόνον ένα κουμπί στο iPhone; Ομολογώ ότι ενώ στο σπίτι μαστορεύω τα πάντα, πλυντήριο πιάτων δεν είχα βάλει ποτέ. Ένοιωσα άχρηστος! Τελικά η λύση δόθηκε τηλεφωνικά και πλέον μένει η απόλυτη καταξίωση του πλυντηρίου ρούχων, κάτι που ελπίζω να μη χρειαστεί.

Ρε σεις, δεν κρατιέται εύκολα ένα σπίτι, ειδικά όταν οι σίφουνες της ακαταστασίας το σαρώνουν καθημερινά.

Τιμή και δόξα σε εκείνες και εκείνους που το κάνουν τόσα χρόνια. Respect! (Σούλα, δεν έχει καμία πτήση νωρίτερα, για ψαξ' το λίγο!!! Δεν μπορεί, θα σου λείψαμε!)»