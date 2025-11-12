Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη

Η Αναστασία ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα και παγκοσμίως που κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή έπειτα από 221 ημέρες

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη

Η Αναστασία Τασούλα

Προσωπικό αρχείο Αναστασίας Τασούλα
Έπειτα από μια πολύμηνη και δύσκολη μάχη που έδωσε με γενναιότητα και χαμόγελο στα χείλη, η 26χρονη Αναστασία Τασούλα «έφυγε» από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της με ανάρτηση στο Facebook.

Η Αναστασία ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες παγκοσμίως που κατάφερε να ξυπνήσει από βαθιά καταστολή έπειτα από 221 ημέρες.

Η ίδια είχε μιλήσει στο Newsbomb, περιγράφοντας με ειλικρίνεια τη ζωή της με την κυστική ίνωση: «Από μωρό ήμουν μέσα στα νοσοκομεία, με χειρουργεία, φάρμακα και μια μόνιμη πνευμονία. Οι πνεύμονές μου δούλευαν μόνο κατά 30%, αλλά δεν το έβαζα κάτω. Όπως έλεγα πάντα, η κυστική ίνωση είναι δώρο, γιατί με έμαθε να ζω αληθινά».

Η ασθένειά της την καθήλωσε για μήνες στο νοσοκομείο, παράλυτη και χωρίς φωνή, αλλά ούτε τότε έχασε την πίστη της. «Ήταν ή ζωή ή θάνατος», είχε πει. «Ο μόνος τρόπος για να ζήσω ήταν η μεταμόσχευση. Και το θαύμα έγινε».

Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων, η Αναστασία δεν σταμάτησε να μιλά για το θαύμα της δωρεάς οργάνων, τονίζοντας: «Νιώθω άπειρη ευγνωμοσύνη για τον άνθρωπο που μου χάρισε ζωή. Οι πνεύμονές του έγιναν η ανάσα μου».

Η δράση της μέσω της ΑΜΚΕ “Be Visible Be You”, την οποία ίδρυσε η ίδια, στόχευε στην αποδοχή της διαφορετικότητας και την ψυχική ενδυνάμωση ατόμων με αναπηρία ή σοβαρές ασθένειες. «Θέλω κάθε άνθρωπος να νιώθει ορατός και δυνατός, όπως του αξίζει», έλεγε με πάθος.

Στο μήνυμά της προς όσους βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση, είχε πει: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο. Τραγούδα, γέλα, πείραξε τους γιατρούς σου, ζήσε όσο πιο δυνατά μπορείς. Η ζωή δεν περιμένει. Και να θυμάσαι, θα τα καταφέρεις».

Η οικογένεια της το βράδυ της δευτέρας έγραψε στο Facebook:

«Με βαθιά μας θλίψη, ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αναστασία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από πολύμηνη μάχη εντός και εκτός νοσοκομείου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όσα άτομα στάθηκαν δίπλα της με αγάπη και φροντίδα.

Η οικογένεια και οι οικείοι της

With deep sorrow, we announce that our beloved Anastasia passed away on Monday night, after many months of fighting both inside and outside the hospital.

The funeral will take place on Friday, November 14th, at 11:00 a.m., at Ilioupoli Cemetery.

We sincerely thank all those who stood by her with love and care.
Her family and loved ones»

