Ελεύθερος, παρά την καταδίκη, κατηγορούμενος για γενετήσια πράξη με 14χρονη στο Βόλο

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας δικάστηκε κατηγορούμενος από τον Βόλο για το αδίκημα της «γενετήσιας πράξης με ανήλικο» που είχε συμπληρώσει τα 12, αλλά όχι τα 15 έτη.

Ο άνδρας συνελήφθη το 2022 στον Βόλο, ύστερα από καταγγελία στην Αστυνομία ότι είχε τελέσει γενετήσιες πράξεις με ανήλικη 14 ετών. Όπως κατέθεσε, γνώρισε τη νεαρή κοπέλα όταν εκείνη μετακόμισε με την οικογένειά της στην ίδια πολυκατοικία όπου ζούσε και ο ίδιος με τη δική του οικογένεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανήλικη τού εξέφρασε από την αρχή τα συναισθήματά της, ενώ εκείνος ανταποκρίθηκε, πιστεύοντας -όπως ισχυρίστηκε- ότι ήταν 17 ετών. Μάλιστα, όπως ανέφερε, και η εξωτερική της εμφάνιση παρέπεμπε σε μεγαλύτερη ηλικία. Στο δικαστήριο προσκομίστηκαν και ερωτικά γράμματα της ανήλικης προς τον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναφέρει το Gegonota.news,ο εισαγγελέας έκανε λόγο για «αποδεικτικό χάος», επισημαίνοντας τις πολλές αντιφάσεις που προέκυψαν από τις καταθέσεις του κατηγορούμενου, της ανήλικης και των συγγενών των δύο οικογενειών. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ομολογία του κατηγορούμενου συνθέτει αποδεικτικά την υπόθεση και πρότεινε την ενοχή του. Το δικαστήριο υιοθέτησε ομόφωνα την πρόταση.

Ωστόσο, υπήρξε διαφοροποίηση ως προς την ποινή και την αναγνώριση ελαφρυντικού. Κατά πλειοψηφία, αναγνωρίστηκε στον κατηγορούμενο ο πρότερος έντιμος βίος, ενώ οι τρεις τακτικοί δικαστές υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να του επιβληθεί κάθειρξη πέντε ετών. Οι ψήφοι των ενόρκων τροποποίησαν την ποινή κι έτσι του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, σύμφωνα και με την εισαγγελική πρόταση. Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, καθώς η έφεσή του έχει αναστέλλουσα δύναμη.

