Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

Η κατάσταση στον Κηφισό χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, καθώς ένα μεγάλο τμήμα της κεντρικότερης οδικής αρτηρίας της Αττικής βρίσκεται μόνιμα σε συμφόρηση, με τους οδηγούς να χάνουν πολλές ώρες καθημερινά πίσω από το τιμόνι.

Σε συνθήκες μόνιμου κορεσμού, πλέον, στον δρόμο που «έχει πάντα κίνηση», η μέση ταχύτητα έχει μειωθεί από το 2023 μέχρι σήμερα κατά 13%, με τα οχήματα να κινούνται πλέον σχεδόν με ταχύτητα… βαδίσματος, μόλις 8 έως 12 km/h.

Όπως εξηγεί ο Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κίμων Λογοθέτης στο Newsbomb, το πιο δύσκολο τμήμα του Κηφισού είναι αυτό ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και την Αττική Οδό, που παρουσιάζει συμφόρηση σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα!

Ειδικότερα, στο τμήμα από τη Λένορμαν μέχρι τη γέφυρα της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου το πλάτος του δρόμου μειώνεται, η κυκλοφορία ουσιαστικά ακινητοποιείται, δημιουργώντας μια καθημερινή παγίδα για χιλιάδες οδηγούς.

«Την ίδια στιγμή, τα μεσοπρόθεσμα έργα υποδομής, όπως η παράκαμψη του Κηφισού για τα οχήματα που έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα και κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο, βρίσκονται ακόμη αποκλειστικά στη φάση του σχεδιασμού. Συνεπώς, δεν μπορούν να δώσουν άμεση ανακούφιση. Αυτό κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για άμεσες, πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις», επισημαίνει ο συγκοινωνιολόγος.

Μία από αυτές είναι η νέα διαγράμμιση του Κηφισού, η οποία έχει προταθεί επανειλημμένως και μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς καθυστερήσεις. Κι αυτό καθώς, σήμερα ο άξονας δεν έχει σταθερό πλάτος: Σε κάποια σημεία διαθέτει τέσσερις λωρίδες και σε άλλα τρεις, προκαλώντας το γνωστό «φαινόμενο του μπουκαλιού» που αποτελεί την κύρια αιτία της συμφόρησης.

«Η νέα διαγράμμιση προβλέπει πλέον τρεις σταθερές λωρίδες κυκλοφορίας σε όλο το μήκος του άξονα καθώς και συνεχή λωρίδα έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας ομοιομορφία, βελτιωμένη ροή και σημαντικά μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Πρόκειται για την πρώτη και βασική παρέμβαση που πρέπει να υλοποιηθεί. Η σχετική τεχνική μελέτη βρίσκεται ήδη ολοκληρωμένη στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, ωστόσο ακόμη παραμένει ανενεργή.

Παράλληλα, απαιτείται ενίσχυση των οχημάτων οδικής ασφάλειας που περιπολούν στον άξονα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση συμβάντων όπως συγκρούσεις ή ακινητοποιημένα οχήματα. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόλις ένα όχημα το πρωί και ένα το απόγευμα, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον τρία σε στρατηγικές θέσεις για αποτελεσματική κάλυψη. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η επαναφορά της υπηρεσίας οδικής βοήθειας που έχει καταργηθεί, ώστε τα ακινητοποιημένα οχήματα να απομακρύνονται γρήγορα και να μην μετατρέπονται σε αιτίες νέας συμφόρησης», είναι μεταξύ των μέτρων που προτείνει, για να προσθέσει και τη σημασία της συστηματικής συντήρησης που όπως φαίνεται δεν γίνεται όπως θα έπρεπε:

«Σήμερα ο Κηφισός έχει ασφαλτοστρωθεί μόλις κατά 50%, με αποτέλεσμα μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος να παραμένει ολισθηρό και γεμάτο ανωμαλίες. Πρέπει άμεσα να συντηρηθούν οι αρμοί των γεφυρών και να αντικατασταθεί το κεντρικό στηθαίο με σύγχρονα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ρέντη όπου δεν υπάρχει πραγματική προστασία παρά μόνο ένα πρόχειρο αντιθαμβωτικό πλέγμα – μια διαχρονική παγίδα κινδύνου.

Επίσης, η αντιπλημμυρική θωράκιση του δρόμου έχει αφεθεί στην τύχη της: στα φρεάτια απορροής ομβρίων έχουν φυτρώσει κυριολεκτικά θάμνοι, στοιχείο που αποτυπώνει τη χρόνια εγκατάλειψη ενός δρόμου που καθημερινά εξυπηρετεί πάνω από 200.000 οχήματα».

Κατά τον Κίμωνα Λογοθέτη, αυτό που απαιτείται πια είναι η πολιτική βούληση ώστε «να γίνει το αυτονόητο»: «Ο Κηφισός δεν αντέχει άλλο την αδράνεια. Με στοχευμένες, άμεσες παρεμβάσεις που υπάρχουν, έχουν μελετηθεί και απλώς δεν εφαρμόζονται– μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών», καταλήγει.

Το μποτιλιάρισμα ως αιτία τροχαίων ατυχημάτων

Η μεγάλη καθημερινή ταλαιπωρία για τους χιλιάδες οδηγούς, δεν είναι το μόνο πρόβλημα, ωστόσο, σχετικά με το κορεσμένο οδικό δίκτυο. Ο Χρήστος Γιαννούκας, Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας, Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, ερωτώμενος για το πρόβλημα του Κηφισού, τονίζει στο Newsbomb ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση, εκτός από την αναμενόμενη καθυστέρηση, αποτελεί έναν από τους πιο συχνά υποτιμημένους παράγοντες κινδύνου για την οδική ασφάλεια.

«Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη National Highway Traffic Safety Administration, το περιβάλλον «στάση–εκκίνηση» αυξάνει σημαντικά τη συχνότητα τροχαίων συγκρούσεων (συνήθως με υλικές ζημιές), εξαιτίας των μικρών αποστάσεων ασφαλείας και του περιορισμένου χρόνου αντίδρασης. Επιστημονικές αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν στο MDPI (2023) δείχνουν ότι όσο αυξάνεται ο δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης, τόσο πολλαπλασιάζεται και ο αριθμός των τροχαίων συμβάντων με υλικές ζημιές.

Οι συνεχείς μεταβολές ταχύτητας, οι απότομες επιβραδύνσεις και οι νευρικές αλλαγές λωρίδας προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις που οδηγούν σε λάθη», σημειώνει.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μια παραγνωρισμένη συνέπεια του μποτιλιαρίσματος είναι και η νοητική επιβάρυνση των οδηγών: «Οι διαρκείς οπτικές και ηχητικές απαιτήσεις κουράζουν, μειώνουν τη συγκέντρωση και αυξάνουν την πιθανότητα λανθασμένων αποφάσεων. Σημαντικός παράγοντας είναι και η οδική οργή. Η American Psychological Association και η AAA Foundation αναφέρουν ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση ενισχύει την αίσθηση απώλειας ελέγχου, προκαλώντας εκνευρισμό και παρορμητικότητα. Αυτή η συναισθηματική φόρτιση μπορεί να οδηγήσει σε επιθετικούς ελιγμούς, μειωμένη υπομονή και επικίνδυνες αποφάσεις».

Τι προτείνει ο ίδιος; «Η ασφαλής οδήγηση σε περιόδους κυκλοφοριακής φόρτισης απαιτεί συνειδητή προσαρμογή: μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, ήπιες επιταχύνσεις και φρεναρίσματα, περιορισμό των αλλαγών λωρίδας, ψύχραιμη αντιμετώπιση της καθυστέρησης.

Σε ένα οδικό περιβάλλον όπου ο θυμός, η πίεση και η βιασύνη καραδοκούν, η ασφάλεια εξαρτάται κυρίως από την ηρεμία, την επίγνωση και την υπευθυνότητα του οδηγού»…

