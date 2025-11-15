«Ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ»

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το περιστατικό - Ο πατέρας του 22χρονου ξεκαθάρισε ότι δεν προηγήθηκε κανένα challenge

«Ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ»

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο «Γιώργος Γεννηματάς» - Φωτογραφία αρχείου

Στιγμές αγωνίας βιώνει η οικογένεια του 22χρονου Μάκη που πνίγηκε με μπέργκερ στην Μεταμόρφωση την ώρα που βρισκόταν με την παρέα του σε επιχείρηση της περιοχής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο πατέρας του νεαρού ξεκαθάρισε ότι δεν προηγήθηκε κανένα challenge, με τους φίλους του να περιγράφουν τι συνέβη πριν και μετά το περιστατικό.

Ο νεαρός βρισκόταν με την παρέα του και έτρωγαν όταν ξαφνικά σηκώθηκε από το τραπέζι και ξεκίνησε να τρέχει έξω από το μαγαζί.

«Τον είδαν να βγαίνει έξω στην αρχή, να πετάγεται από τη θέση του, δεν είχαν καταλάβει τι κάνει, νόμιζαν ότι το κάνει για πλάκα και μετά καταλάβανε ότι κάτι συμβαίνει όταν άρχισε να κοπανάει την πλάτη του στην κολόνα για να προσπαθήσει να βγάλει το κομμάτι από τους αεραγωγούς του», ανέφερε φίλος του 22χρονου Μάκη.

Σε άλλη μαρτυρία, φίλη του 22χρονου αναφέρει: «Του έδωσαν πρώτες βοήθειες γιατί ο ένας είναι ναυαγοσώστης και ξέρει από αυτά, είδαν ότι δεν μπορούν να τον βοηθήσουν, παίρνουν το ασθενοφόρο».

Έγιναν προσπάθειες να τον σώσουν ωστόσο κανείς δεν του έκανε τη σωτήρια λαβή στο διάφραγμα που θα μπορούσε να τον γλιτώσει.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά άλλος φίλος του 22χρονου: «Δεν ξέρω αν του σηκώσανε το πηγούνι, το μόνο που ξέρω είναι δεν του έκανε κανείς τη λαβή που πρέπει να γίνει για να αφαιρεθεί η τροφή. Όταν καλέσανε είπε το ασθενοφόρο από τη στιγμή που του δώσατε πρώτες βοήθειες απ΄όσο λέτε μην του του κάνετε κάτι περαιτέρω, ΚΑΡΠΑ και τα σχετικά».

Ο νεαρός προσπάθησε να φάει το burger αμάσητο ωστόσο ο πατέρας του διαψεύδει ότι προηγήθηκε κάποιο challenge. Ο νεαρός έμεινε για περισσότερο από τρία λεπτά χωρίς οξυγόνο.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μχάλης Γιαννακός, η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 2.16, το ασθενοφόρο βρέθηκε στο σημείο στις 2.26 με τον νεαρό να φτάνει στο νοσοκομείο Γεννηματάς στις 2.38. «Όλη αυτή την ώρα οι διασώστες προσπαθούσαν να αφαιρέσουν τον μεγάλο όγκο βλωμού χωρίς να τα καταφέρουν. Μόνο με ένα θαύμα θα ζήσει» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Πλέον η οικογένειά του και οι φίλοι του περιμένουν αυτό το θαύμα για να ξαναδούν τον νεαρό όρθιο και καλά στην υγεία του.

«Όλοι προσευχόμαστε, όλοι έχουμε κάνει τα τάματά μας. Θα βγάλω το παιδί μου με το όνομά του. Εγώ φανταστείτε έψαχνα τι θα βάλω στην ορκωμοσία του», λέει μία φίλη του.

Ο 22χρονος Μάκης έχει καταγωγή από την Θεσσαλονίκη και σπούδαζε τουριστικά στο πανεπιστήμιο Πειραιά και ετοιμαζόταν την άνοιξη να πάρει το πτυχίο του. Μάλιστα το καλοκαίρι είχε κανονίσει αντί για διακοπές να πάει για σεζόν στην Κω. Η σεζόν τελείωσε πριν από λίγες ημέρες και ο νεαρός επέστρεψε στην Αθήνα για να δει τους φίλους του και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο πατρικό του στη Θεσσαλονίκη όπου τον περίμεναν οι γονείς του.

Ο 22χρονος συνεχίζει για 7η μέρα να δίνει την πιο σκληρή μάχη της ζωής του για να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάκης νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς με την οικογένειά του και τους φίλους του να είναι στο πλευρό του. Μάλιστα αύριο αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από το εξωτερικό και ο αδελφός του για να τον δει κατ΄εξαίρεση στην ΜΕΘ.

Τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, είναι ότι η Αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει να παίρνει καταθέσεις από τους γονείς, τους φίλους, τους γιατρούς που τον περιθάλπτουν αλλά και τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

