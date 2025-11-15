Βροχή οι καταγγελίες και οι αρνητικές κριτικές για τον οίκο ευγηρίας - Χαστούκια στους ηλικιωμένους

Δεκάδες είναι οι αρνητικές κριτικές στο διαδίκτυο για τον ιδιωτικό οίκο ευγηρίας στα βόρεια προάστια της Αττικής, που καταγγέλλεται για κακομεταχείριση και ξυλοδαρμό ηλικιωμένης.

Βαθιά δυσαρεστημένοι είναι οι συγγενείς που εμπιστεύτηκαν εκεί τους ανθρώπους τους, σύμφωνα με τα όσα εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του οίκου ευγηρίας.

«Πάρτε τους οικείους σας από εκεί μέσα το συντομότερο. Σήμερα έμαθα πως μία από τις κοπέλες χαστούκισε δύο φορές τον παππού μου επειδή κατούρησε. Πήγα τον πήρα άμεσα. Πλήρης αδιαφορία από τον διευθυντή – γιατρό. Τρύπια σεντόνια, ζέστη απίστευτη, ούτε κρύο νερό, να φέρουμε εμείς ψυγειάκι. Όλοι οι διάδρομοι μυρίζουν τσίσα. Οι κοπέλες απότομες και μιλάνε άσχημα. Έχω καταθέσει καταγγελία. Απαράδεκτο», αναφέρει μία από τις αξιολογήσεις.

«Κάποιες αρνητικές κριτικές μετά, τις οποίες δυστυχώς δεν μπόρεσα να τις δω πριν. Μιλούσανε για να πάρουν κάποιους ανθρώπους για μία κυρία που χτυπάει», αναφέρει ο εγγονός της ηλικιωμένης.

«Θα μπορούσε να ήταν λίγο περιποιημένοι οι χώροι, τα κρεβάτια ανθρώπινα και το προσωπικό να ήταν νορμάλ. Προφανώς ο επικεφαλής δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την εξασφάλιση της καλής διαμονής και περιποίησης των ανθρώπων που φιλοξενεί ο χώρος. Εάν θέλετε να παραμελήσετε τον άνθρωπό σας, να τον πάτε εκεί», λένε άλλες αξιολογήσεις.

Η υπόθεση της κυρίας Μαρίας, που έμελλε να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγες ημέρες αφότου έφυγε από το γηροκομείο, όπως όλα δείχνουν δεν είναι και η μοναδική. Συγγενείς ηλικιωμένων καταγγέλλουν δημόσια τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας του οίκου ευγηρίας.

«Άθλιες συνθήκες και κακές συμπεριφορές»

Απάνθρωπες συμπεριφορές, βία, παραμέληση και έλλειψη καθαριότητας είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις των χρηστών του διαδικτύου που στο παρελθόν εμπιστεύτηκαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους στο εν λόγω κέντρο.

«Απαράδεκτη συμπεριφορά και αγενέστατοι. Πήρα τηλέφωνο για τον πατέρα μου που είχε άνοια και μου απάντησαν μονολεκτικά σε μία ερώτηση και μετά μου έκλεισαν το τηλέφωνο. Φανταστείτε αν απαντούν με τόση αδιαφορία στο τηλέφωνο, πώς θα συμπεριφέρονται στους ανθρώπους που φιλοξενούν», υποστήριξε συγγενής ηλικιωμένου.

Την ίδια στιγμή, το γηροκομείο διαφημίζεται μέσω της ιστοσελίδας του πως παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, όπως φυσικοθεραπεία αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης