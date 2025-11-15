Τρομακτική καταγγελία για κακοποίηση γιαγιάς σε οίκο ευγηρίας – «Ήταν μαυρισμένα τα πόδια της»

Ανατριχίλα προκαλούν οι καταγγελίες του εγγονού μιας ηλικιωμένης, η οποία φιλοξενούνταν σε οίκο ευγηρίας και υπέστη σκληρή κακοποίηση. Μόλις κάτι τέτοιο έγινε αντιληπτό, οι συγγενείς μετέφεραν τη γυναίκα σε νοσοκομείο, αλλά η κατάστασή της, σύμφωνα με τους γιατρούς «είχε πάρει την κάτω βόλτα». Δυστυχώς η 89χρονη άφησε την τελευταία της πνοή, με τον ιατροδικαστή να αντικρούει τους ισχυρισμούς των ιθυνόντων του γηροκομείου και να κάνει λόγο για βάρβαρη κακοποίηση.

Ο εγγονός της ηλικιωμένης κατήγγειλε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega πως εκείνη ήταν υγιής, πρόσχαρη και είχε σώας τα φρένας. Ο ίδιος επισήμανε πως η κατάσταση της υγείας της ήταν σαν ενός φυσιολογικού ανθρώπου. «Έπαιρνε την αγωγή της, καταλάβαινε τα πάντα», συμπλήρωσε, ενώ αναφορικά με το κόστος της διαμονής της στον οίκο ευγηρίας, ο εγγονός είπε πως αυτό ανερχόταν στα 1.000 ευρώ τον μήνα. «Η σύνταξη της γιαγιάς ήταν γύρω στα 850 ευρώ και τα υπόλοιπα θα τα έβαζα εγώ», είπε.

Σοκάρουν οι φωτογραφίες ντοκουμέντα που δείχνουν την 89χρονη να είναι γεμάτη μελανιές από χτυπήματα σε όλο της το σώμα.

«Έβλεπα λίγο τα ποδαράκια της μαυρισμένα. Λέει, έπεσε. Βαριανάσαινε η γυναίκα, η κοιλιά της πάρα πολύ φουσκωμένη. Ήταν πολύ μαυρισμένα τα πόδια της και τα πλευρά της», αναφέρει οικογενειακή φίλη της ηλικιωμένης.

Ο εγγονός της 89χρονης ισχυρίστηκε πως οι υπεύθυνοι του κέντρου του είπαν ότι έπεσε και χτύπησε, όμως οι γιατροί που την είδαν τον διαβεβαίωσαν πως η ηλικιωμένη ήταν βάναυσα κακοποιημένη.

«Καταντήσαμε να βλέπουμε τη γιαγιά ετοιμοθάνατη, τουμπανιασμένη, με 87 οξυγόνο και λέω γιατί “δεν έχω ενημερωθεί;”. Λέει”η γιαγιά έπεσε”. Λέω “πώς έπεσε; Πιρουέτες έκανε η γιαγιά κι έπεσε;”», ανέφερε ο εγγονός της ηλικιωμένης.

«Η γιαγιά σήμερα θα ζούσε»

Μελανιασμένη, με σπασμένα πλευρά και χωρίς οξυγόνο. Έτσι αντίκρισε την πολυαγαπημένη του γιαγιά ο εγγονός της, όταν πήγε να την επισκεφθεί στο γηροκομείο.

«Έμεινα ενεός. Γυρνάει ο γιατρός και μου λέει ότι η γιαγιά έχει παραπάνω από 5 – 6 σπασμένα πλευρά. Λέω “ορίστε;” Αυτό δημιούργησε μία θλάση στον πνεύμονα, δημιούργησε πρόβλημα στην αναπνοή, το πόδι ήταν σπασμένο και έτσι μπήκαμε στην πανεπιστημιακή κλινική όπου η γιαγιά άντεξε εκεί έναν ολόκληρο μήνα».

Όταν οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την η κρισιμότητα της κατάστασής της, την απομάκρυναν από το εν λόγω κέντρο. Όμως, σύμφωνα με τους γιατρούς, η ηλικιωμένη είχε ήδη πάρει την κάτω βόλτα.

«Το στρώμα ήταν έξω στο μπαλκόνι και κοιμόταν σε ένα βρόμικο με ακαθαρσίες αφρολέξ. Μαυρισμένα όλα τα πλευρά της, το μπράτσο της μαυρισμένο. Το προσωπάκι της μαυρισμένο και η γυναίκα δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου. Θα ζούσε 100%. Η γυναίκα δεν έπασχε από τίποτα. Ήταν πιο υγιής από μένα», ανέφερε οικογενειακή φίλη της ηλικιωμένης.

«Αυτά είναι από κακοποίηση, μου λέγανε. Γι’ αυτό και πήγε και ο ιατροδικαστής. Γιατί είναι οφθαλμοφανές ότι η γιαγιά δεν έπεσε. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, δεν μπορεί να είναι πατημένο το πόδι του πάνω στο κουτεπιέ. Η όλη κατάσταση εκεί έχει να κάνει με ‘ξέπλυμα’ ανθρώπων. Εγώ ζητάω δικαίωση για την ψυχή της γιαγιάς να μπορέσω να ηρεμήσω κι εγώ ο ίδιος, και πολύ περισσότερο ζητάω να μην ξανά γίνει αυτό σε κάποιον άλλον άνθρωπο», ανέφερε ο εγγονός της.

Η 89χρονη κυρία Μαρία «κατέληξε» λίγες ημέρες αργότερα στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Συγγενείς και φίλοι θεωρούν τον θάνατό της άδικο και είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να δικαιωθεί η μνήμη και η ψυχή της.

