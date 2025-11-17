Κως: Χειροπέδες σε αλλοδαπό για βιασμό 36χρονης – Την εκβίαζε με άσεμνες φωτογραφίες

Για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 36χρονης από τη Συρία, κατηγορείται 34χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη την Παρασκευή (14/11) στην Κω.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, το περιστατικό φέρεται να συνέβη πριν από ενάμισι χρόνο και ο 34χρονος αλλοδαπός συνελήφθη έπειτα από ένταλμα του ανακριτή Κω που εκδόθηκε εις βάρος του, όπως μεταδίδει η «Ροδιακή».

Στις 13 Απριλίου 2024, εμφανίστηκε η 36χρονη Σύρια στο Τμήμα Ασφαλείας Κω και κατήγγειλε ότι περίπου ένα τρίμηνο πριν είχε μεταβεί σε σπίτι αλλοδαπού φίλου της στην Κω, όπου και διανυκτέρευσε εκεί.

Η κοπέλα είπε στην αστυνομία ότι κοιμήθηκε στον καναπέ και κάποια στιγμή διαπίστωσε πως την είχε πλησιάσει ο 34χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος τη θώπευσε και επιχείρησε να έχει ερωτική επαφή μαζί της. Η κοπέλα τόν αντιλήφθηκε και η πράξη σταμάτησε εκεί.

Η ίδια, όμως, δήλωσε στην καταγγελία της πως ο αλλοδαπός συνέχισε να την ενοχλεί και το επόμενο διάστημα, στέλνοντάς της μηνύματα και ζητώντας της να βρεθούν. Κάποια στιγμή, η κοπέλα όπως είπε, τον συνάντησε και τότε ο 34χρονος αλλοδαπός τής έδειξε φωτογραφίες που είχε στο κινητό του τηλέφωνο, όπου φαίνονταν εκείνη να έχει το κεφάλι της στο ύψος των γεννητικών του οργάνων.

Ο Παλαιστίνιος κατηγορείται σύμφωνα με την καταγγελία, ότι απείλησε την 36χρονη Σύρια πως θα δημοσιεύσει τις συγκεκριμένες φωτογραφίες αν δεν συνευρεθούν ερωτικά.

Η καταγγελία που έκανε η 36χρονη είχε ως αποτέλεσμα την προσαγωγή του Παλαιστίνιου στις 14 Απριλίου 2024 στην αστυνομία, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται.

Ο αλλοδαπός δεν συνελήφθη την ημέρα εκείνη λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου, όμως πρόσφατα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του και έτσι την Παρασκευή εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω.