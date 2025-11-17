Παντελής Παντελίδης: Το πραγματικό ποσό που έχασε το μοιραίο βράδυ

Ο Σπύρος Μαρτίκας υποστήριξε πρόσφατα ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν ανάμεσα στα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης που υπόσχονταν «σίγουρες επενδύσεις», ισχυριζόμενος πως το βράδυ πριν από το θανατηφόρο τροχαίο είχε χάσει 250.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, αν και ο τραγουδιστής συμμετείχε σε παράνομα τραπέζια πόκερ, το ποσό που έχασε ήταν σημαντικά μικρότερο από αυτό που περιέγραψε ο φαρμακοποιός.

«Το συγκεκριμένο βράδυ, όντως ο Παντελής Παντελίδης είχε συμμετάσχει σε σπίτια στα Νότια Προάστια που στήνονται παράνομες λέσχες. Το ποσό που έχασε Τ από τα 250.000 ευρώ. Ήταν ένα ποσό πολύ μικρότερο. Άνθρωποι που γνωρίζουν μου λένε ότι ήταν περίπου το 1/10, δηλαδή 20.000 με 25.000 ευρώ. Ο Παντελίδης είχε χάσει γύρω στις 20.000–25.000 ευρώ και όχι 250.000, όπως ισχυρίστηκε ο Σπύρος Μαρτίκας».

