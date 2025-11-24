Πώς η Hiwell επενδύει στην ευεξία μας, εστιάζοντας στην ψυχολογική και σωματική μας υγεία

H ψυχοθεραπεία, εκτός από το ότι μας βοηθάει να διαχειριστούμε όσα μας απασχολούν, είναι μία πράξη αυτοφροντίδας

Πώς η Hiwell επενδύει στην ευεξία μας, εστιάζοντας στην ψυχολογική και σωματική μας υγεία
Στις σύγχρονες, απαιτητικές συνθήκες της καθημερινότητας, η ψυχική μας υγεία συχνά έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι λίγα αυτά που μας απασχολούν και οι συνεχείς αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας συμβάλλουν και εκείνες στο να νιώθουμε, πολλές φορές, έντονο στρες, άγχος και συναισθηματική ένταση. Έτσι, το να μπορούμε να μιλήσουμε σε κάποιον ειδικό δεν είναι απλώς ανάγκη, αλλά μία «επένδυση» στην ευεξία μας.

Γιατί η ψυχοθεραπεία, εκτός από το ότι μας βοηθάει να διαχειριστούμε όσα μας απασχολούν, είναι μία πράξη αυτοφροντίδας ή, με άλλα λόγια, ένα «εργαλείο» ενδυνάμωσης και επανασύνδεσης με τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε αυτήν, με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους και, τελικά, να ενισχύσουν τη συνολική τους ευεξία.

Για αυτό, η εύκολη πρόσβαση, αλλά και η δυνατότητα online συνεδριών με τον κατάλληλο θεραπευτή μέσα σε μία καθημερινότητα που «τρέχει» με γρήγορους ρυθμούς, είναι βασικά ζητούμενα. Αυτά ακριβώς προσφέρει η διαδικτυακή πλατφόρμα Hiwell, δίνοντας την ευκαιρία σε οποιονδήποτε να κάνει το πρώτο βήμα, όποτε εκείνος το αποφασίσει, όπου και αν βρίσκεται.

«Διαβάζοντας» τα σημάδια

Το ερώτημα είναι, ποια είναι τα σημάδια εκείνα που δείχνουν σε κάποιον ότι χρειάζεται ψυχολογική στήριξη; Η απάντηση είναι απλή και έχει να κάνει με τη γενικευμένη αίσθηση εξάντλησης ή απομόνωσης που μπορεί να αισθανόμαστε. Όταν, λοιπόν, νιώσουμε έτοιμοι να μιλήσουμε για ό,τι μας απασχολεί, είναι σημαντικό να απευθυνθούμε σε ειδικούς που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Όπως είναι οι ψυχοθεραπευτές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, με τους οποίους -για παράδειγμα- συνεργάζεται η διαδικτυακή πλατφόρμα Hiwell.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε εμείς για να κλείσουμε το online ραντεβού μας, είναι να εγγραφούμε στην πλατφόρμα με το email μας είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω της εφαρμογής. Από εκεί και πέρα, η Hiwell μας συνδέει με τον θεραπευτή του οποίου η ειδικότητα ταιριάζει καλυτέρα στο αίτημά μας και τις προσδοκίες μας, με βάση τις απαντήσεις που θα δώσουμε κατά την εγγραφή μας.

Για να μπορούμε, όμως, να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας, πέρα από την ψυχολογική, πρέπει να δώσουμε βάση και στη σωματική μας υγεία. Αυτό τουλάχιστον σκέφτηκε η Hiwell και πρόσφατα διεύρυνε την ομάδα των συνεργατών της εντάσσοντας και πιστοποιημένους διατροφολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Έτσι, λοιπόν, εμείς μπορούμε να κλείσουμε συνεδρίες με πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές -και διατροφολόγους, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω βιντεοκλήσεων, από όπου και αν βρισκόμαστε. Και με τον κωδικό newsbomb15 μπορούμε να έχουμε -15% στο Hiwell app, είτε για μια μεμονωμένη συνεδρία είτε για πακέτο συνεδριών.

Επιλέγοντας τον ψυχοθεραπευτή που μας ταιριάζει

Αφού, λοιπόν, εγγραφούμε στην πλατφόρμα, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία δωρεάν δοκιμαστική́ βιντεοκλήση, διάρκειας 15 λεπτών, με τον εκάστοτε ψυχοθεραπευτή προκειμένου να δούμε αν μας ταιριάζει. Το σημαντικό εδώ είναι ότι δεν πληρώνουμε καμία αμοιβή μέχρι να ξεκινήσουμε τις συνεδρίες με τον ειδικό της επιλογής μας, οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε και άλλους ψυχοθεραπευτές μέχρι να βρούμε αυτόν που ικανοποιεί τις προσδοκίες μας.

Αυτό γιατί η χημεία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι το παν. Επομένως, όταν καταλήξουμε σε κάποιον ειδικό και συμφωνήσουμε μαζί του σε όλα τα επίπεδα, μπορούμε να ξεκινήσουμε και επισήμως αυτό το «ταξίδι» και, αναλόγως, να αγοράσουμε μια μονό συνεδρία ή ένα πακέτο συνεδριών, ώστε να υπάρξει συνέπεια και διάρκεια.

Κάπως έτσι, μπορούμε να πάμε με τον ρυθμό που μας ταιριάζει καλύτερα και να μιλήσουμε για ό,τι μας απασχολεί. Εξάλλου, οι συνεδρίες είναι 100% απόρρητες και πρόσβαση έχουμε μόνο εμείς, οι θεραπευόμενοι, και ο ψυχοθεραπευτής μας.

Μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, το να φροντίζουμε τον εαυτό μας είναι το Α και το Ω. Και η διαδικτυακή πλατφόρμα Hiwell μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε ακριβώς αυτό από όπου και αν βρισκόμαστε, κλείνοντας online συνεδρίες με πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές ή και διατροφολόγους.

