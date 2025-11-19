Αχαΐα: Ομολόγησε από τύψεις ο θείος του 3χρονου - «Πέσαμε με τη γουρούνα»

Η γουρούνα βρέθηκε κρυμμένη τελικά σε στάνη, περίπου δύο χιλιόμετρα από το χωριό

Newsbomb

Αχαΐα: Ομολόγησε από τύψεις ο θείος του 3χρονου - «Πέσαμε με τη γουρούνα»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτοβούλως και ορμώμενος από τύψεις παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα ο θείος του 3χρονου Ανδρέα που έχασε τη ζωή του στην Αχαΐα. Εκεί ομολόγησε πως «πέσαμε με τη γουρούνα», προκαλώντας ανατροπή στον θάνατο του μικρού παιδιού, καθώς μέχρι πρότινος είχε γίνει γνωστό πως ο 25χρονος θείος κρατούσε τον μικρό αγκαλιά όταν έπεσαν από μάντρα.

Συγκεκριμένα, με δάκρυα στα μάτια ο θείος του μικρού Ανδρέα αποκάλυψε πως πήρε το παιδί από το σπίτι και επιβιβάστηκαν σε μια γουρούνα που ανήκε στον πατέρα του μικρού. Κατά τη σύντομη διαδρομή τους, στο σημείο όπου υπάρχει τοιχίο ύψους περίπου δύο μέτρων, το όχημα φέρεται να ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη.

Οι δύο τους εκτινάχθηκαν στο έδαφος. Ο νεαρός ισχυρίζεται ότι έχασε τις αισθήσεις του και, όταν ξύπνησε, ζητούσε απεγνωσμένα να μάθει πού βρίσκεται και πώς είναι το παιδί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτή η εξέλιξη δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετώπιζε ο 25χρονος.

Επίσης, πληροφορίες ανέφεραν ότι η εισαγγελέας είχε ζητήσει από την Παρασκευή να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο, όπου υποστηριζόταν ότι έγινε το δυστύχημα, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αρχικά ευρήματα από τον χώρο της πτώσης. Η εντολή αυτή λοιπόν, φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, οδηγώντας τον 25χρονο να επανεμφανιστεί και να δώσει τη νέα και διαφορετική κατάθεση.

Να σημειωθεί πως η γουρούνα βρέθηκε κρυμμένη σε στάνη, περίπου δύο χιλιόμετρα από το χωριό, σημείο το οποίο υπέδειξε ο τραγικός πατέρας του μικρού Ανδρέα

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων, ενώ βρισκόταν στα χέρια του 25χρονου. Και οι δύο είχαν βρεθεί σοβαρά τραυματισμένοι.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν, όμως υπέστη ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, με ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά, το αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή το ίδιο βράδυ.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύτηκε υπό αστυνομική φύλαξη.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι γονείς του αγοριού δούλευαν σε κοντινό χωράφι, κάνοντας αγροτικές εργασίες. Το παιδί είχε μείνει για λίγη ώρα με τον 25χρονο συγγενή τους, ο οποίος είχε αναλάβει να το προσέχει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κουέντιν Ταραντίνο: Αυτοί είναι οι 5 σπουδαιότεροι ηθοποιοί, σύμφωνα με τον θρυλικό σκηνοθέτη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή, έσβησε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής

07:15WHAT THE FACT

Η πτώση του Ίκαρου: Η φωτογραφία της χρονιάς - Skydiver «βουτά» με θέα τον ήλιο!

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών – Πού αλλού έχει μποτιλιάρισμα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Νοεμβρίου

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι κάλπες της ερχόμενης Κυριακής, τα χυδαία τρολ του διαδικτύου, ο στενός κορσές του Νίκου, ο παράγοντας και το λογότυπο, «σφίγγα» ο Στάσσης και ο κακός χαμός στα Public

06:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση με ειδικό βάρος από Δούκα στις Βρυξέλλες: «Ο Δήμαρχος δε μένει σιωπηλός»

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο ασυνήθιστος και τραγικός θάνατος του σταρ του φιλιππινέζικου κινηματογράφου Φερνάντο Πόε Σίνιορ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η επόμενη ημέρα μετά την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

06:32BOMBER

Μπέρδεψαν τα μπούτια τους οι αριστεροδεξιοί

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή παρέμβαση για το στεγαστικό: Ανακαινίσεις παλαιών ακινήτων και επέκταση του «Σπίτι μου 2»

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ποιος "έκοψε" πάλι το ίντερνετ»; Oι 10 «αόρατοι κολοσσοί» που ελέγχουν τα πάντα και «κουβαλούν» το διαδίκτυο στις υποδομές τους

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «επόμενη ημέρα» μετά τον Ζελένσκι - Οι ολιγάρχες, ο στρατός και το «κόμμα Σόρος»

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Πολωνία: Απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη μετά τις ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» έριχνε τις γροθιές - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο επί 200 μέτρα για να τον χτυπήσει με μανία

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Με μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές και σκόνη από την Αφρική η Τετάρτη

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους δικαιούχους

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ομολόγησε από τύψεις ο θείος του 3χρονου - «Πέσαμε με τη γουρούνα»

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «επόμενη ημέρα» μετά τον Ζελένσκι - Οι ολιγάρχες, ο στρατός και το «κόμμα Σόρος»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης βάζει τέλος στις δεύτερες και τρίτες κάλπες - Τι είπε για Τραμπ, Τσίπρα και Σαμαρά

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ποιος "έκοψε" πάλι το ίντερνετ»; Oι 10 «αόρατοι κολοσσοί» που ελέγχουν τα πάντα και «κουβαλούν» το διαδίκτυο στις υποδομές τους

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

07:15WHAT THE FACT

Η πτώση του Ίκαρου: Η φωτογραφία της χρονιάς - Skydiver «βουτά» με θέα τον ήλιο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ