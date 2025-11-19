Αχαΐα: Ομολόγησε από τύψεις ο θείος του 3χρονου - «Πέσαμε με τη γουρούνα»

Αυτοβούλως και ορμώμενος από τύψεις παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα ο θείος του 3χρονου Ανδρέα που έχασε τη ζωή του στην Αχαΐα. Εκεί ομολόγησε πως «πέσαμε με τη γουρούνα», προκαλώντας ανατροπή στον θάνατο του μικρού παιδιού, καθώς μέχρι πρότινος είχε γίνει γνωστό πως ο 25χρονος θείος κρατούσε τον μικρό αγκαλιά όταν έπεσαν από μάντρα.

Συγκεκριμένα, με δάκρυα στα μάτια ο θείος του μικρού Ανδρέα αποκάλυψε πως πήρε το παιδί από το σπίτι και επιβιβάστηκαν σε μια γουρούνα που ανήκε στον πατέρα του μικρού. Κατά τη σύντομη διαδρομή τους, στο σημείο όπου υπάρχει τοιχίο ύψους περίπου δύο μέτρων, το όχημα φέρεται να ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη.

Οι δύο τους εκτινάχθηκαν στο έδαφος. Ο νεαρός ισχυρίζεται ότι έχασε τις αισθήσεις του και, όταν ξύπνησε, ζητούσε απεγνωσμένα να μάθει πού βρίσκεται και πώς είναι το παιδί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτή η εξέλιξη δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετώπιζε ο 25χρονος.

Επίσης, πληροφορίες ανέφεραν ότι η εισαγγελέας είχε ζητήσει από την Παρασκευή να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο σημείο, όπου υποστηριζόταν ότι έγινε το δυστύχημα, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αρχικά ευρήματα από τον χώρο της πτώσης. Η εντολή αυτή λοιπόν, φαίνεται πως λειτούργησε καταλυτικά, οδηγώντας τον 25χρονο να επανεμφανιστεί και να δώσει τη νέα και διαφορετική κατάθεση.

Να σημειωθεί πως η γουρούνα βρέθηκε κρυμμένη σε στάνη, περίπου δύο χιλιόμετρα από το χωριό, σημείο το οποίο υπέδειξε ο τραγικός πατέρας του μικρού Ανδρέα

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι το παιδί έπεσε από μάντρα ύψους δύο μέτρων, ενώ βρισκόταν στα χέρια του 25χρονου. Και οι δύο είχαν βρεθεί σοβαρά τραυματισμένοι.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν, όμως υπέστη ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, με ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά, το αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή το ίδιο βράδυ.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύτηκε υπό αστυνομική φύλαξη.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι γονείς του αγοριού δούλευαν σε κοντινό χωράφι, κάνοντας αγροτικές εργασίες. Το παιδί είχε μείνει για λίγη ώρα με τον 25χρονο συγγενή τους, ο οποίος είχε αναλάβει να το προσέχει.

