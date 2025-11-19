Διάσωση 23 μεταναστών κοντά στη Γαύδο με παρέμβαση Frontex και Λιμενικού
Τη λέμβο στην οποία επέβαιναν οι μετανάστες εντόπισε drone της Frontex
Μια ακόμη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (18/11), μόλις τρία ναυτικά μίλια ανατολικά της Γαύδου.
Συνολικά 23 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από drone της Frontex, το οποίο κατέγραψε την παρουσία της λέμβου στην περιοχή, όπως αναφέρει το neakriti.gr.
Άμεσα στήθηκε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προσέγγισε και περισυνέλεξε τους επιβαίνοντες.
