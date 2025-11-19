Νέα απάτη στο Ρέθυμνο: Επιχειρηματίας έχασε 4.000€ μέσω SMS - Φαινόταν λες και το έστειλε η τράπεζα

Ακόμη μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σημειώθηκε, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο, όταν προς τα τέλη Σεπτέμβρη ένας μικροεπιχειρηματίας είδε ξαφνικά να δεσμεύεται από τον τραπεζικό του λογαριασμό ποσό περίπου 4.000 ευρώ, χωρίς ο ίδιος να έχει πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr όταν έλαβε μήνυμα το οποίο τον καλούσε να «κλικάρει» πάνω σε έναν σύνδεσμο για δήθεν επιβεβαίωση στοιχείων. Ο ίδιος αποφάσισε να εμπιστευτεί το SMS και να ακολουθήσει το σύνδεσμο, ωστόσο πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε πως επρόκειτο για καλοσχεδιασμένη απάτη.

Μπαίνοντας ξανά στον λογαριασμό του, κατάλαβε ότι είχε δεσμευτεί ποσό της τάξης των 4.000 ευρώ, παρά το γεγονός ότι δεν είχε προβεί σε καμία ενέργεια. Ο λογιστής του τον καθοδήγησε στις απαραίτητες διαδικασίες για την αναφορά του περιστατικού. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, η τράπεζα δεν αναγνώρισε σφάλμα, υποστηρίζοντας ότι «κάποια συναλλαγή θα είχε γίνει».

Μετά από συνεχείς προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα, ο επιχειρηματίας και ο λογιστής του αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν το συμβάν, επισημαίνοντας τον κίνδυνο παρόμοιων επιθέσεων.

