Διευκρινίσεις ΕΟΠΥΥ για την «απάτη των 12 εκατ. ευρώ» - Δεν είναι «νέο κύκλωμα»

Η σύσκεψη της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ με τη Διεύθυνση Φαρμάκου και στελέχη του Οργανισμού, προκάλεσε σύγχιση σχετικά με την αποκάλυψη «νέου σκανδάλου παράνομων συνταγογραφήσεων» και «απάτης 12 εκατ. ευρώ» σε βάρος του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, δημοσιεύματα περί «απάτης 12 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ με παράνομες συνταγογραφήσεις από 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία» δεν ευσταθούν, καθώς οι υποθέσεις στις οποίες αναφέρονται είναι παλιές. Πρόκειται για υποθέσεις, στις οποίες ο Οργανισμός προέβη σε καταλογιστικές πράξεις για όλη τη διάρκεια του 2025, χρησιμοποιώντας και την πρόσφατη αλλαγή πλαισίου στην οποία προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Ως εκ τούτου, πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη από τα προηγούμενα έτη, οι οποίες αναδεικνύονται τόσο από ελέγχους που υλοποιούνται μέσω των συστημάτων και εργαλείων του Οργανισμού όσο και από υποθέσεις που αφορούν δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας ή άλλων αρχών, για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός και συνεπώς δεν αφορούν νέα «κυκλώματα» ή «απάτες» όπως εσφαλμένα αναπαράχθηκε στον τύπο, αποσαφηνίζει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

«Για όλες αυτές τις υποθέσεις ο ΕΟΠΥΥ, έχει δράσει με αποτελεσματικότητα και έχει ήδη δρομολογήσει κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την αποκατάσταση της ζημιάς καθώς και την επιβολή των προστίμων τα οποία βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι:

α) για τους ιατρούς καταλογισμό της ζημίας προσαυξημένης κατά 50% και επιβολή προστίμου έως 15.000€ ανά περίπτωση ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης

β) για τους φαρμακοποιούς, καταλογισμό της ζημιάς και επιβολή προστίμου έως 50% επί της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τον τελευταίο πριν τον έλεγχο μήνα».

Ο συνολικός απολογισμός των παραπάνω δράσεων και του έργου όλων των υπηρεσιών για το διάστημα από την αρχή του έτους έως τον Οκτώβριο 2025, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας σύσκεψης και εσφαλμένα θεωρήθηκε ότι τα στοιχεία αφορούν νέες υποθέσεις.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν, επίσης, τα έργα που υλοποιούνται στον ΕΟΠΥΥ, όπως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, η Αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ΄οίκον, η εφαρμογή των DRGs στην αποζημίωση των νοσηλειών των δημόσιων νοσοκομείων, ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των νοσηλειών των ιδιωτών παρόχων υγείας, η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, η εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου κ.α.

