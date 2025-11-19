Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη - Η καταγγελία δημοσιογράφου

Οδηγός ταξί κατηγορείται για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά και απόπειρα εξαπάτησης επιβατών.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από καταγγελία δημοσιογράφου, και έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία τιμωρίας του από το συνδικάτο.

Όπως κατήγγειλε η δημοσιογράφος του Action 24, Αλεξάνδρα Μερακλίδη, η οποία ήταν και το θύμα στο συγκεκριμένο περιστατικό, η ίδια και φίλες της βρίσκονταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο στην Κηφισίας και σκέφτηκαν να πάρουν ταξί από την πιάτσα αντί να καλέσουν μέσω εφαρμογής.

«Είπαμε στον ταξιτζή ότι θα πάμε Κουκάκι, Νέα Σμύρνη και τελικό προορισμό την Αργυρούπολη. Μπήκαμε στο ταξί και γυρνάει και μου λέει ο οδηγός, 'αυτό θα βγει 60-65 ευρώ'. 'Τι 60 ευρώ του είπα; Δεν πάμε αεροδρόμιο'. Δεν είχε βάλει ταξίμετρο εν τω μεταξύ. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω και με χλευάζει στους συναδέλφους του, οι οποίοι με χλεύασαν κι αυτοί. "Πόσα θες να δώσεις 20-25 ευρώ;" μου έλεγαν. Καλέσαμε από την εφαρμογή και μάς βγήκε 32 ευρώ η απόσταση. Κάναμε καταγγελία, συμπλήρωσα την αίτηση και δρομολογήθηκε η διαδικασία».

Θέση για την καταγγελία της δημοσιογράφου πήρε η πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Αττικής, Όλγα Πετράκη, η οποία δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της και δήλωσε ότι τέτοιοι επαγγελματίες θα πρέπει να αποβάλλονται από τον κλάδο.

«Κινήσαμε τη διαδικασία όπως προβλέπεται. Αυτούς, δεν τους θεωρούμε συναδέλφους, και πρέπει κάποια στιγμή να φύγουν από το επάγγελμα. Χρειάζεται ρύθμιση κι από το κράτος, για να μπορούμε να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας» κατά κάποιον τρόπο, έτσι ώστε να διώχνουμε μόνοι μας τέτοιους παραβατικούς. Εμένα την ώρα που με κάλεσε η κυρία Μερακλίδη, εντόπισα τον οδηγό. Υπάρχουν δύο συνάδελφοι που δουλεύουν το ταξί, θα πρέπει να δούμε ποιος από τους δύο ήταν αυτός που έκανε την παράβαση. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αποβάλλονται από τον κλάδο».