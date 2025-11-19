Πάτρα: 53χρονη βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση - Είχε καταναλώσει χάπια

Σοκ για μητέρα στην Πάτρα, καθώς βρήκε την 53χρονη κόρη της σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε κρεβάτι, μετά από κατανάλωση χαπιών.

Σύμφωνα με το tempo24, η γυναίκα θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας την 53χρονη στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας” όπου και νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε η εισαγγελία Πατρών που διέταξε την ψυχιατρική εξέταση της γυναίκας.

