Πάτρα: 53χρονη βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση - Είχε καταναλώσει χάπια
Την 53χρονη γυναίκα εντόπισε η μητέρα της
Σοκ για μητέρα στην Πάτρα, καθώς βρήκε την 53χρονη κόρη της σε ημιλιπόθυμη κατάσταση σε κρεβάτι, μετά από κατανάλωση χαπιών.
Σύμφωνα με το tempo24, η γυναίκα θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας την 53χρονη στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας” όπου και νοσηλεύεται.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε η εισαγγελία Πατρών που διέταξε την ψυχιατρική εξέταση της γυναίκας.
